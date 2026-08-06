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Nakon zvanične posete Vašingtonu, generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić posetio je Severnu Kosovsku Mitrovicu i poručio da Telekom ostaje nezaobilazan stub opstanka našeg naroda na KiM.

Herojski otpor na terenu i gradnja novih objekata

Dok Priština pokušava da u potpunosti istisne srpske institucije i narod, Telekom umesto povlačenja kreće u novu ofanzivu ulaganja.

Novi objekti i modernizacija: Planirana je izgradnja modernih objekata koji objedinjuju poslovnice i najsavremeniju opremu u Partešu (dva objekta), Izvoru, Grbcu, Ranilugu i Zvečanu.

Nova radna mesta za opstanak porodica: Pored trenutno 250 zaposlenih u MTS d.o.o., širenjem fiksne mreže i borbom za treću licencu u mobilnoj telefoniji otvaraju se vrata za nova zapošljavanja, čime se direktno omogućava srpskim porodicama da ostanu na svojim ognjištima.

Radnici kao heroji: Lučić je naglasio da su radnici MTS d.o.o. heroji današnjice koji u nemogućim uslovima održavaju besprekoran rad interneta i televizije, pružajući narodu neophodan osećaj povezanosti sa domovinom.

- Naši ljudi vredno rade kako bi internet i televizija radili besprekorno, pružajući korisnicima osećaj povezanosti sa domovinom... Cilj nam je da modernizacijom i novim radnim mestima direktno pomognemo da srpske porodice ostanu na svojim ognjištima - rekao je Vladimir Lučić, generalni direktor Telekoma Srbija.

Diplomatski štit u Vašingtonu: SAD kao saveznik protiv samovolje Prištine

Uprkos ranijim pokušajima Prištine da izbriše kompaniju iz registra i nametne neosnovane kazne od 1,5 miliona evra, Telekom je zahvaljujući reakciji američke administracije i ambasade uspeo da sačuva poslovanje.

Podrška za nove licence: Lučić veruje da će, kao najveći operator Zapadnog Balkana i partner američkih giganata, Telekom imati podršku SAD u rešavanju pitanja licenci i pojačanja signala na celoj teritoriji KiM (gde i veliki broj Albanaca već koristi njihove usluge).

Vladimir Lučić, Generalni direktor Telekom Srbija Foto: Kurir Televizija

Tehnološki skok i globalna ekspanzija

Pored borbe za KiM, poseta SAD donela je i strateške iskorake na globalnom planu.

Lider u veštačkoj inteligenciji (AI) i 5G: Razgovori u Stejt departmentu, Ministarstvu trgovine i Exim banci otvorili su vrata partnerstvima sa američkim kompanijama, gde će Telekom postati regionalni lider za AI i 5G tehnologiju.

Širenje na američko tržište: Do kraja godine Telekom Srbija postaje mobilni operator u SAD, sa ciljem da pokrije čitavu Ameriku i privuče našu dijasporu, ali i druga tržišta.

Podrška startapima: Kompanija trenutno finansira oko 30 startap projekata namenjenih proboju na američko tržište.

Rekordni finansijski rezultati

I pored svih pritisaka u pokrajini, poslovanje kompanije nikada nije bilo stabilnije.

Prihodi i profit: Prošlogodišnji prihod Grupe od 2,3 milijarde evra u tekućoj godini raste na blizu 3 milijarde evra, dok će neto profit u Srbiji preći 500 miliona evra.

Ćerka-firma MTS d.o.o. na Kosovu i Metohiji posluje pozitivno, sama sebe izdržava i nadmašuje lokalne operatore koji imaju pune licence.