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Predsednik je nakon govora u Mrkonjić gradu jasno stavio do znanja da Srbija neće trpeti nepravdu. Kako komentatišu njegove reči, za emisiju "Puls Srbije", govorili su Srđan Simić, Centar za društvenu stabilnost i Nebojša Obrknežev, Centar za društvenu stabilnost.

- Predsednikov govor u Mrkonjić Gradu bio je državnički i snažno usmeren ka pozivu na jedinstvo. Važno je što su tom događaju prisustvovali i predstavnici srpskih političkih partija iz regiona, iz Severne Makedonije, Crne Gore, kao i predstavnici Republike Srpske. Ovi dani su veoma bolni za naš narod, jer govorimo o stradanju i progonu velikog broja Srba. Ako pogledamo podatke iz popisa 1991. godine i činjenicu da je broj Srba na tom prostoru nakon nekoliko godina višestruko smanjen, jasno je koliko su posledice tih događaja bile teške - rekao je Obrknežev.

Nebojša Obrknežev iz Centra za društvenu stabilnost Foto: Kurir Televizija

"Ne smeju se zaboraviti stradanja"

On je ocenio da se posledice ratnih dešavanja ne mogu posmatrati odvojeno od istorijskog konteksta.

- Kada govorimo o periodu od četrdesetih godina do devedesetih, vidimo da su se određeni obrasci ponavljali kroz istoriju. Zbog toga je važno da se o stradanju srpskog naroda govori i da se čuva sećanje na žrtve. Kada čujete izjave o mogućnosti novih "oluja", a uz to vidite i određene poruke koje dolaze sa pojedinih javnih skupova, jasno je zašto među Srbima postoji zabrinutost. Smatram da se prema istorijskim događajima mora odnositi odgovorno i da se ne smeju slati poruke koje produbljuju podele - naveo je.

Govoreći o odnosu prema prošlosti i stradanju Srba tokom 20. veka, Simić je istakao da se istorijski događaji ne smeju zaboraviti.

- Suočavanje sa prošlošću je nešto od čega ne možemo da pobegnemo, jer je bilo previše stradanja. Od 1941. godine do 1995. godine, srpski narod je prolazio kroz teške periode, a važno je da se sećamo svih žrtava. Govorimo o ljudima koji su stradali i na Petrovačkoj cesti, ali i u brojnim drugim događajima tokom tog perioda - podsetio je.

Srđan Simić, Centar za društvenu stabilnost Foto: Kurir Televizija

- Bilo je stradanja i zločina, i zato je važno da se o tim temama govori odgovorno. Žrtve ne smeju biti zaboravljene, a istorijske činjenice e. Obraćanja predsednika Srbije i drugih državnih predstavnika mogu se posmatrati kao poruka solidarnosti sa žrtvama i podrške narodu koji je prošao kroz teške trenutke. Poseta Republici Srpskoj i razgovori sa ljudima koji su preživeli stradanja devedesetih godina predstavljaju poruku povezanosti i brige za srpski narod, bez obzira na to gde živi - za Kurir televiziju, zaključio je Simić.

03:02 "PORUKA JE JASNA: STRADANJE SRPSKOG NARODA NE SME DA SE PONOVI!" Simić i Obrknežev o Vučićevom govoru i porukama jedinstva: "Od prošlosti ne možemo pobeći" Izvor: Kurir televizija

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