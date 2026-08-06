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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić priredio je danas u Palati Srbijaprijem za učesnike međunarodnog omladinskog kampa "Srbija te zove 2026", koji je ove godine okupio rekordan broj od 435 dece i mladih iz Srbije, regiona, Evrope i drugih delova sveta. Obraćajući im se, Vučić je poručio da njihov dolazak predstavlja dokaz da ljubav prema Srbiji, očuvanje nacionalnog identiteta i međusobno poštovanje ne poznaju granice.

Predsednik je istakao da su mladi koji su doputovali iz brojnih zemalja, među kojima su Nemačka, Francuska, Engleska, Katar, Južna Afrika i Crna Goranajbolji ambasadori svoje otadžbine. Naglasio je da kamp nije samo prilika za sportska druženja, već i za jačanje veza sa Srbijom, upoznavanje jezika, kulture i tradicije, uz poruku da će vrata njihove zemlje uvek biti otvorena za sve njih.

- Za sport je karakteristično da ima zajednički jezik sa ljubavlju, strašću i poštovanjem. Danas vas 435 mladih dokazujete i da ljubav prema Srbiji i međusobno poštovanje nemaju granice. Od Engleske, Nemačke, Crne Gore, bratske Srpske, sa stradalnog Kosova i Metohije, vi služite na čast i našoj kulturi, mladosti i otadžbini. Daljine nas mogu razdvojiti geografski, ali pod ovim zajedničkim nebom svi dišemo istim dahom - kazao je on.

1/55 Vidi galeriju Vučić sa decom učesnicima kampa Srbija te zove 2026 Foto: Ilija Ilić

Vučić je dodao da svaka reč na srpskom i svaki osmeh podsećaju na najvažnije - da Srbija jeste dom sve dece, ma gde da žive, te se posebno zahvalio trenerima i vaspitačima, i poručio je deci da čuvaju svoje prezime, ime i poreklo.

- Ponosite se time i znajte da su vam vrata ove zemlje širom otvorena. Gde god vas put nanese, pamtite i ove dane, jer Srbija vas uvek čeka i uvek zove. Legendarni košarkaš Vladimir Cvetković, koji je nedavno preminuo, rekao je: Ima trenutaka kada stvarnost nadmaši najveće snove. A moj san je ovo što živim, pred mojim očima, vi ste dokaz da naša zemlja ima lepu i sigurnu budućnost. I želim vam da naučite o svojoj otadžbini što možete više. I pre svega želim da se zahvalim vašim roditeljima, što su vas vaspitali tako da volite Srbiju, da poštujete svoju zemlju, i da joj se uvek vraćate, ma gde da živite - istakao je predsednik.

Kazao je da će se Srbija truditi da u budućnosti ponudi još više igre i osmeha.

- Želim da se još više viđamo, ovo je rekord. Uživajte u Beogradu, mora da vam se hram Svetog Save najviše svideo. U subotu? I Beograd na vodi? Onda mi pišite šta vam se najviše svidelo. Hvala vam, da ste živi i zdravi, i prenesite moje najsrdačnije pozdrave vašim roditeljima, što su tako divnu decu odgajili - istakao je on.

Isidora Glamočanin zahvalila se predsedniku Vučiću, i uručila mu dres na kom piše "Srbija te zove", i istakla je da je velika želja dece da sledeće godine posete Ekspo.

- Nigde vas niko neće toliko voleti kao što vas volimo mi ovde u našoj zemlji - rekao je predsednik.