DA LI STE VI VIDELI ŠTA SU OBJAVILI NOVA S I N1? Vučić o velikoj blokaderskoj podvali - Sve su brojeve napisali, samo to ne! A ja znam ZAŠTO TO RADE
Na pitanje o izborima i istraživanjima javnog mnjenja, Vučić je zapitao da li je bilo ko pročitao "istraživanja" koja su juče objavili Nova S i N1.
- Sve su brojeve napisali, samo nisu kako stoje političke opcije u Srbiji. Sve su brojeve dali. Neću da govorim o metodologiji, pošto mi imamo drugačije podatke. I prvi put nisu radili sa Ipsosom, nego sa nekom besmislenom agencijom. Nego što nisu pročitali njihove brojeve, što nisu dali te brojeve. Koliko ima lista Aleksandar Vučić, koliko ima Studentska lista. Sve su dali osim toga. Ja znam zašto. Zašto to rade, ja nemam potrebu da objašnjavam. Meni istraživanja služe da sebe menjam i popravljam, njima služe da bustuju svoj nedostatak pouzdanja - istakao je predsednik.
Ponovio je da će čestitati protivnicima ako se ta istraživanja pokažu kao tačna, i dodaje da to pokazuje najveću razliku.
- Ja sam spreman da osudim nasilje nad svakim, i ja sam spreman da čestitam ako izgubim na izborima. Kako će da objasne svojim biračima kada izgube. I onda će da kažu da su ovi izbori ovakvi ili onakvi, nervoza će biti sve veća, širiće je na sve strane, a naše je da radimo. Ne možete da pobedite moju marljivost! Uzimate najskuplje prostore, mi kada smo bili najjača stranka uzimali smo prostor u starom merkatoru, a ne u Ušću gde kvadrat košta ne znam koliko. Ne možete da pobedite nečiji rad, trud , i ideju. Ne možete da pobedite nečiju viziju. To je ono što ne možete razumeti. Ja danas na 40 stepeni neću svoj dan završiti danas do pola devet večeras - kazao je on.