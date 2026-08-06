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Na pitanje o izborima i istraživanjima javnog mnjenja, Vučić je zapitao da li je bilo ko pročitao "istraživanja" koja su juče objavili Nova S i N1.

- Sve su brojeve napisali, samo nisu kako stoje političke opcije u Srbiji. Sve su brojeve dali. Neću da govorim o metodologiji, pošto mi imamo drugačije podatke. I prvi put nisu radili sa Ipsosom, nego sa nekom besmislenom agencijom. Nego što nisu pročitali njihove brojeve, što nisu dali te brojeve. Koliko ima lista Aleksandar Vučić, koliko ima Studentska lista. Sve su dali osim toga. Ja znam zašto. Zašto to rade, ja nemam potrebu da objašnjavam. Meni istraživanja služe da sebe menjam i popravljam, njima služe da bustuju svoj nedostatak pouzdanja - istakao je predsednik.

Ponovio je da će čestitati protivnicima ako se ta istraživanja pokažu kao tačna, i dodaje da to pokazuje najveću razliku.