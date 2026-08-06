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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primio je u oproštajnu posetu ambasadora Kraljevine Španije u Republici Srbiji Huana Hosea Sansa Aparisija, sa kojim je imao kvalitetan razgovor, tokom kojeg mu se zahvalio na posvećenom radu, ličnom doprinosu unapređenju odnosa naših zemalja i zalaganju za jačanje saradnje u brojnim oblastima od zajedničkog interesa.

- Srbija visoko ceni prijateljske odnose sa Kraljevinom Španijom, koje odlikuju iskrena i nedvosmislena međusobna podrška po pitanjima od vitalnog nacionalnog interesa za obe zemlje. Izrazio sam posebnu zahvalnost premijeru Pedru Sančezu na ličnom angažmanu u jačanju prijateljstva naših zemalja, kao i Španiji na doslednoj i principijelnoj podršci teritorijalnom integritetu i suverenitetu Republike Srbije i njenom evropskom putu - poručio je Vučić nakon sastanka.

- Ponovio sam da Španiju smatramo jednim od najvažnijih partnera u Evropskoj uniji i izrazio nadu da ćemo u narednom periodu imati čast da u Beogradu ugostimo predsednika Vlade Sančeza i Njegovo veličanstvo kralja Felipea VI, čije bi posete dale snažan podsticaj daljem unapređenju naših prijateljskih odnosa - dodao je presednik.

Pored jačanja političkog dijaloga, istakao je presdednik, teme razgovora bile su i mogućnosti za širenje ekonomske saradnje, kao i o učešću Španije na Ekspu u Beogradu sledeće godine.

- Ambasadoru sam poželeo mnogo uspeha u daljoj diplomatskoj karijeri, uz želju da ga put ponovo dovede u Srbiju, gde će uvek imati iskrene prijatelje - zaključio je Vučić.