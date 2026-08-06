- Osvrnuli smo se na rezultate ostvarene proteklih godina, naročito na intenzivan politički dijalog, snažne ekonomske veze i napredak u oblastima energetike i saobraćajne infrastrukture. Razgovarali smo i o projektima koji su nas dodatno povezali i otvorili prostor za veću trgovinsku razmenu i nova ulaganja. Istakao sam da odnos poverenja koji sam izgradio sa predsednikom Ilhamom Alijevim daje posebnu snagu daljem razvoju sveukupne saradnje Srbije i Azerbejdžana - istakao je predsednik nakon sastanka u Palati Srbija.