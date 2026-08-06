"TAKAV STAV NE ZABORAVLJAMO!" Vučić se oglasio nakon sastanka sa ambasadorom Azerbejdžana: Trajne i pouzdane veze grade se upravo na uzajamnom uvažavanju (FOTO)
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primio je u oproštajnu posetu ambasadora Republike Azerbejdžan Kamila Hasijeva, kome se zahvalio na ličnom doprinosu jačanju bliskih odnosa i strateškog partnerstva između naših zemalja tokom njegovog diplomatskog mandata u Srbiji.
- Osvrnuli smo se na rezultate ostvarene proteklih godina, naročito na intenzivan politički dijalog, snažne ekonomske veze i napredak u oblastima energetike i saobraćajne infrastrukture. Razgovarali smo i o projektima koji su nas dodatno povezali i otvorili prostor za veću trgovinsku razmenu i nova ulaganja. Istakao sam da odnos poverenja koji sam izgradio sa predsednikom Ilhamom Alijevim daje posebnu snagu daljem razvoju sveukupne saradnje Srbije i Azerbejdžana - istakao je predsednik nakon sastanka u Palati Srbija.
- Srbija izuzetno ceni doslednu i principijelnu podršku Azerbejdžana našem suverenitetu i teritorijalnom integritetu. Takav stav ne zaboravljamo, jer se trajne i pouzdane veze grade upravo na uzajamnom uvažavanju i poštovanju međunarodnog prava. Veoma cenim posvećenost i otvorenost koju je ambasador Hasijev pokazao tokom boravka u našoj zemlji i poželeo sam mu mnogo sreće i uspeha u daljem radu - zaključio je Vučić.