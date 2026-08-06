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Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da najoštrije "negoduje zbog insinuacija i konfabulacija koje pojedini advokati uporno plasiraju u javnosti u vezi sa smrću advokata Vladimira Cvijana", tvrdeći da je on ubijen, ne bi li doveli javnost u zabludu, iako prikupljeni podaci ukazuju da je smrt nastupila usled utopljenja, sa čime su isti upoznati neposrednim uvidom u predmet.

- Tužilaštvo unapred upućuje izvinjenje porodici advokata Cvijana zbog objavljivanja pojedinih detalja iz obdukcionog zapisnika, na šta je primorano u cilju demantovanja neistina koje pojedini advokati plasiraju u javnosti - navodi se u saopštenju VJT u Beogradu.

Traži se reakcija advokatske komore Foto: Printscreen

U zaključku obdukcionog zapisnika, sačinjenog na osnovu obdukcionog nalaza i hemijsko-toksikološke analize, jasno se navodi da je smrt nastupila usled utopljenja, kao i da je u vreme umiranja postojalo stanje alkoholisanosti.

- Tvrdnje pojedinaca da je lice imalo na čelu ranu "koja po obliku i veličini odgovara udarcu cevi pištolja" spadaju u domen proizvoljnih i zlonamernih konfabulacija i insinuacija, jer iz obdukcionog zapisnika tako nešto ne proizilazi, već se kaže:

"U desnoj polovini čeonog predela, na 3 cm od desnog obrvnog luka, ovalno, na površini veličine zrna kukuruza, koža je lišena natkožice, ogolela kožica vlažna, crvenkasna. Ispod opisanog, zahvatajući spoljašnu trećinu obrvnog luka, do veličine ploda masline koža je otečena, mrljasto podlivena tamnocrvenom krvlju" - detaljno je navedeno.

Dakle, rane veličine "zrna kukuruza" i "ploda masline", kako se navodi u obdukcionom zapisniku, nikako ne mogu da odgovoraju rani nastaloj usled udarca pištolja, dodaje se.

- Pojedinci takođe zlonamerno eksploatišu navode iz obdukcionog zapisnika u kojem, pored ostalog, piše da su "zubi najvećim delom prisutni" , jer oni namerno ne predstavljaju javnosti dalje navode iz zapisnika u kojima se ista rečenica nastavlja i cela glasi:

"Zubi su najvećim delom prisutni, prirodni, dobro negovani, u gornjoj vilici sa leve strane nedostaje V zub, gde je zubna rana izravanata" - navodi se i dodaje i da to znači da iz obdukcionog zapisnika proizilazi da licu nedostaje jedan zub.

Advokat Vladimir Cvijan Foto: Fonet

Tužilaštvo je ponovo podsetilo da je smrt advokata Cvijana nastupila usled utopljenja i da je u vreme utopljenja postojalo stanje alkoholisanosti.

Usled navedenog, 27. marta 2018. godine, kako je pojašnjeno, postupajući javni tužilac je doneo službenu belešku u kojoj je zaključio da ne postoje osnovi sumnje da je učinjeno krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti i odlučio da predmet arhivira.

VJT u Beogradu ponovo ističe da je u ovom, kao i u drugim predmetima, u svemu postupalo u skladu sa zakonom i zakonskim ovlašćenjima i najoštrije osuđuje svaki pokušaj manipulacije činjenicama od strane pojedinaca.