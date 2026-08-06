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Bivši poslanik u crnogorskoj Skupštinui i predsdnik Pokreta za promjene (PzP) Nebojša Medojević, postavio je pitanje da li će Sinod SPC ćutke preći preko novog, do sada možda i najvećeg skandala vladike Grigorija.

Nebojša Medojević Foto: Kurir TV

- On je danas u Sumiju, prema informaciji sa sajta Ukrajinske pravoslavne crkve (UPC), pred perjanicom autokefalista u UPC mitropolitom sumskim Evlogijem izjavio da priznaje nekanonsku raskolničku odluku tzv. Teofanijskog sabora UPC, koja je donijeta pod očiglednim pritiskom službi bezbednosti kijevskog režima, da prekine svako jedinstvo sa Moskovskom patrijaršijom i faktički proglasi autokefalnost - tvrdi Medojević.