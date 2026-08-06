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Iako je na Instagramu tvrdio kako je u potpunosti ispravan, a pravda i zakoni na njegovoj strani, niški političar Dragan Milić ipak je predao policiji arsenal oružja pronađen u njegovom posedu.

Dr Draganu Miliću policija je naložila da u roku od 48 časova preda tri pištolja i dve puške koji su se našli u njegovom posedu bez odgovarajuće dokumentacije koju su obični građani dužni da imaju za posedovanje samo jednog komada oružja, a ne arsenala kakav ima dr Milić.

Ovaj opozicioni političar je nakon što se saznalo da poseduje oružje bez potrebne dokumentacije oglasio na Instagramu, i poručio da je sve legalno i u redu, a da je policija ta koja je njemu priredila sačekušu.

Iako za javnost tvrdi da je pomenuti arsenal oružja držao u skladu sa zakonom - a sasvim je jasno da policijskoj upravi nije dostavio dokument što je bio dužan da učini još februara 2025. godine - Milić je jutros viđen na ulazu u Policijsku upravu u Nišu sa torbama i kutijom u kojima se mogu nalaziti sporni komadi vatrenog oružja.

dr Dragan Milić unosi oružje u policijsku stanicu u Nišu Foto: Kurir

Pored skandalozne odbrane kojom se političar Milić pravdao u javnosti, pažnju je privukla činjenica koju je izneo, da mu se arsenal oružja oduzima jer policijskoj upravi nije dostavio dokument što je bio dužan da učini još februara 2025. godine.

Dr Milić je ovim otvorio još jedno pitanje - ko je Miliću omogućavao da godinu i po dana drži pet komada streljačkog naoružanja bez potrebne dokumentacije i da li se isto tako postupa sa svim građanima?

Ili bi policijski službenici pokucali na njihova vrata već u prvim danima kada ne postupe u skladu sa dobro poznatim propisima.