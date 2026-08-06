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Uroš Piper je objavio snimak posete, uz sledeći opis:

- Posetio sam danas centralu DSS u centru Beograda da bih video da li su na svom radnom mestu predsednik DSS Miloš Jovanović i potpredsednik Predrag Marsenić.

"Dobar dan, da li je Miloš Jovanović tu" - "Nije".

"A, Predrag Marsenić", dodao sam (zbunjen gde su) - "Nije ni on", odgovorio je neko iz stranke ne predstavljajući se.

"Da li su na holideju, zašto ih nema na radnom mestu, u Skupštinu ne dolaze, ovde ne dolaze, pita ih Uroš Piper nekada šef Info službe stranke", dodao sam.