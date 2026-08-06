Politički analitičar Uroš Piper posetio je danas centralu Demokratske stranke Srbije u Beogradu, kako bi proverio da li su lideri stranke na radnom mestu.
Politika
"DA LI SU NA HOLIDEJU, ZAŠTO IH NEMA NA RADNOM MESTU?" Uroš Piper posetio centralu DSS, tražio Jovanovića i Marsenića - NEMA ŽIVE DUŠE (VIDEO)
Slušaj vest
Uroš Piper je objavio snimak posete, uz sledeći opis:
- Posetio sam danas centralu DSS u centru Beograda da bih video da li su na svom radnom mestu predsednik DSS Miloš Jovanović i potpredsednik Predrag Marsenić.
"Dobar dan, da li je Miloš Jovanović tu" - "Nije".
"A, Predrag Marsenić", dodao sam (zbunjen gde su) - "Nije ni on", odgovorio je neko iz stranke ne predstavljajući se.
"Da li su na holideju, zašto ih nema na radnom mestu, u Skupštinu ne dolaze, ovde ne dolaze, pita ih Uroš Piper nekada šef Info službe stranke", dodao sam.
"Zato i jeste na 1,4 odsto podrške građana! Pozdravite ih i pitajte Jovanovića kada će vratiti svoje francusko državljanstvo", završio sam razgovor - piše na X nalogu Uroša Pipera.
71 · Reaguj
5