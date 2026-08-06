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Narodni poslanik Željko Veselinović iz Pokreta radnika sloga-struka pohvalno je govorio o predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

Opozicionar se divi predsedniku Srbije zato što svuda stiže i sve zna. Kako navodi, Vučić posle istorijskih poseta Kini ili Indiji, ide po srpskim selima, među svoj narod, zbog čega zaista zaslužuje divljenje.

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Željko Veselinović Foto: Printscreen/RTS

"Može da misli šta ko hoće, ali energija koju ima Vučić da iz Kine ide u Orlovat, iz Indije u Svrljig, da ide pod šatore među narod, da bude informisan o svemu, to ni jedan čovek ne može da izdrži", navodi Veselinović i dodaje:

"Nasuprot ima tviter političare i 'no name' likove koje niko živi ne poznaje. E zato je tu".

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