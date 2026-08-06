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Advokat Vladimir Đukanović oglasio se na društvenoj mreži Instagram, gde je komentarisao, kako je naveo, pojavu "salonskog nacionalizma" u Srbiji. U objavljenom video-snimku izneo je kritike na račun profesora Mila Lompara i njegovih istomišljenika, osvrćući se i na litije u Crnoj Gori, Kosovo i Metohiju, kao i aktuelnu političku situaciju

- Pomaže Bog. Dragi prijatelji, vrlo kratko ću se osvrnuti na jednu pojavu koja se dešava u našem srpskom društvu, a to je pojava ovih takozvanih "salonskih" nacionalista. Baš njih je na jedan dobar način u Mrkonjić Gradu okarakterisao i sam predsednik države, i prozvao ih na neki način. To je ova ekipa okupljena, ne znam, oko Mila Lompara i takvih, beskorisnih, neupotrebljivih tipova, ni za šta u životu, koji po ceo Božiji dan bi sedeli u kafanama i uz jagnjetinu i rujno vino bi besedili o nacionalnim temama i ne znam čemu. A nikada ništa konkretno i korisno nisu uradili za srpsko društvo ili za srpski narod, osim što su tako davali nekakve izjave po kafanama ili za medije, čineći zapravo samo sebi promociju, a ne radeći ništa korisno niti upotrebljivo za srpski narod.

- Jer ja baš danas, generalno, kada bih uzeo da ponovo čitam "Duh samoporicanja" koji je baš Milo Lompar napisao, u njemu bih pronašao baš njega. Znači, on sam sebe poriče, jer on nikada nije prozvao takozvanu ovu drugu srbijansku elitu sa kojom druguje, čak izlazi na proteste, mitinguje, to je jedna antisrpska grupacija, i sa njima je odličan, čak bi bio spreman da izađe sa njima na listu protiv sadašnje vlasti. A uvek bi imao nešto protiv sadašnje vlasti, iako je ona najveći neprijatelj, ako bismo tako mogli da kažemo, u očima te drugosrbijanske elite.

- Znači, ti si spreman da zarad svoje zadnjice i zarad svoje pozicije u kafani, gde uz jagnjetinu i rujno vino besediš o nacionalnim temama, da se udružiš sa najgorim srpskim neprijateljima, a nama ćeš ovde da držiš pridike o tome kako neko deli narod, kako je neko nešto izdao, i tako dalje.

- I vidim da se sada, između ostalog, on poziva na litije u Crnoj Gori, na neku situaciju oko Kosova i Metohije, i tu kritikuje predsednika Vučića. Ja samo postavljam logično pitanje: gospodine Lompar, i ti i onaj tvoj Dejan Mirović što ide oko tebe, a šta ste vi konkretno uradili u vezi sa litijama u Crnoj Gori? Čime ste vi to doprineli, ovaj, da te litije budu uspešne? I šta je to, kakav ste vi to potez povukli da bi, ne znam, te litije dobile svoj zamah i da se sruši režim Mila Đukanovića? Isto je za Kosovo i Metohiju. Šta ste vi, osim sedenja u kafanama, zaista suštinski uradili, ovaj, za srpski narod na Kosovu i Metohiji? - rekao je između ostalog Đukanović.

"Ne postoje po srpske nacionalne interese gori i štetniji likovi od tzv.salonskih nacionalista koji jedino što čine u životu je sedenje po kafanama i držanje besede o nacionalnim temama uz pečenje i rujno vino", poručio je u opisu objave Đukanović.