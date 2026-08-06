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Ispred Palate Srbija predsednik Srbije Aleksandar Vučić dočekao je pripadnike Sektora za vanredne situacije i Helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije koji su došli iz Kraljevine Španije, gde su učestvovali u gašenju velikih požara.

Svečanosti su prisustvovali i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, kao i direktor policije Dragan Vasiljević, ambasador Španije Huan Hose Sans Aparisio i ministarka unutrašnjih poslova, imigracija, bezbednosti i sigurnosti Republike Namibije Lusija Ipumbu.

1/15 Vidi galeriju Vučić dočekao vatrogasce spasioce Foto: Damir Dervišagić

Vučić o dolasku Zelenskog, napadima iz regiona...

Predsednik je odgovarao na pitanja, a prvo je komentarisao natpise u crnogorskim medijima povom obeležavanja godišnjice akcije Oluja na koju je zvanična Crna Gora poslala predstavnika.

- Ja sam dežurni krivac svima za sve, tako da, kad padne kiša, a bilo sunce ceo dan, kad neko izgubi utakmicu, kad oni urade nešto, opet sam ja kriv. Tako da je to očekivano. Ja ne znam šta bi oni pisali da nema mene. Ali je to najozbiljnije, mislim. Pogledajte, najveći broj naslovnih strana imamo ubedljivo u Crnoj Gori, u Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj, u svim okolnim zemljama. Nemaju valjda šta ljudi da pišu, pa moraju da pišu o nekom važnom, pošto svojih važnih nemaju - rekao je on.

Vučić je dodao da nije problem i da mogu da pišu šta hoće, ali da tu ima jedan drugi problem.

"Stavili su i moju sliku. Inače nisam lep, ali oni izaberu i onu mnogo ružniju od one uobičajene, i tu kažu: "Podiže Oluju kad god mu je to potrebno". Ja bih to razumeo, da neko na taj način kaže, ali da nije reč o notornoj laži. Onda u samom tekstu oni kažu da sam ja o tome razgovarao još sa Duškom Markovićem kada je postao predsednik Vlade Crne Gore. Ja sam o tome razgovarao i sa sadašnjim predsednikom Crne Gore, razgovarao sam o tome i sa sadašnjim predsednikom Vlade Crne Gore. Sa svima njima sam razgovarao o tome. Pre 3, pre 2 godine, i tako dalje. I svaki put bih molio: rekao sam, znam da nećete da otpriznate Kosovo, znam da ste u NATO-u, sve znam, sve razumem. Ali nemojte da ponižavate Srbiju i takvim stvarima kao što je odlazak na obeležavanje Oluje. I uvek sam dobijao neku vrstu razumevanja: da, da, gledaćemo da brinemo i da vodimo računa, da ne povredimo Srbiju, i tako dalje. I svaki put bi uradili drugačije" dodao je predsednik.

Prema njegovim rečima, zanimljivo je da je njima veći problem u tome što mi to primetimo, a nije im problem šta se zaista dešavalo tokom operacije Oluja i zašto oni podržavaju operaciju Oluja.

"Nije im problem to što je ubijen dečak od 12 godina, ni kriv ni dužan zato što je sa svojim dedom sedeo u prednjem delu traktorske kabine. Problem je u tome što sam ja ukazao na njihovo licemerje", rekao je Vučić.

Foto: Damir Dervišagić

Vučić je rekao da će predstojeća poseta ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog Srbiji biti prilika za razgovor o više važnih tema, među kojima su evropski put Srbije, bilateralna saradnja i energetika.

- Zelenski dolazi prvi put, mi smo imali do sada 5 ili 6 susreta, uglavnom na različitim samitima, konferencijama i tako dalje. Mi imamo nekoliko važnih tema: jedna je evropski put Ukrajine i Srbije, pošto se otprilike nalazimo u sličnoj situaciji i sa istim problemima ili sličnim problemima se na evropskom putu suočavamo. I verujem da ćemo razgovarati o tome kako i na koji način da jedni drugima po tom pitanju itekako pomognemo, ukoliko je to moguće, da naučimo neke stvari jedni od drugih. Drugo pitanje je naša bilateralna ekonomska saradnja, i treće je ono što je takođe veoma važno, naša energetska saradnja. To su tri ključna pitanja, ali i sve druge teme su sasvim otvorene. Dakle, o našoj saradnji u oblasti kulture, sporta, svega drugog - rekao je Vučić.

On je podsetio da Ukrajina nije priznala nezavisno Kosovo, da je dva puta organizovala samite "Jugoistočna Evropa - Ukrajina", dakle multilateralne samite na svojoj teritoriji, i nijednom nije pozvala predstavnike Prištine da tome prisustvuju, i da su to stvari koje mi moramo da poštujemo.

Na pitanje šta poseta Zelenskog znači kada je reč o sankcijama Rusiji, Vučić je rekao:

- Što se tiče sankcija, da vam odgovorim direktno: Srbija je ustanovila svoju politiku, Volodimir Zelenski, siguran sam da će, u skladu sa svojom borbom i svojim stavovima, reći šta misli o sankcijama Ruskoj Federaciji. Ali Srbija je pre 4 i po godine, gotovo 5 godina, iznela svoje stavove koje u prethodnom periodu nije menjala. I tako će ostati do daljnjeg. Nadam se da je odgovor bio jasan - poručio je Vučić.

Foto: Damir Dervišagić

Govoreći o napadima Zukana Heleza, rekao je da narod u BiH zna ko je Helez i da čim on nekoga napada, narod zna da taj neko mnogo vredi.

"Zahvalan sam Zukanu Helezu na svakoj reči koju protiv mene izgovori. Što više on takvih reči izgovori protiv mene, meni raste ugled u narodu u Bosni i Hercegovini celoj, posebno kod Bošnjaka. Oni najbolje znaju ko je Zukan Helez; čim on nekoga napada, znaju da taj neko mnogo vredi. Ljudi time razumeju. I posebno razumeju koliko je neko ne samo uspešan, već i dobar ako ga gospodin Helez napada. Što se tiče činjenica da su pratili svaki moj korak, nemam ništa protiv, to je njihov posao. Video sam ih, i znate kako urade: pa ovako izvuku telefone, pa ovako snimaju, pa pokrivaju ovako, pa onda stave torbicu, pa otvore torbicu, pa iz torbice snimaju, i tako dalje. Hvala im i na tome. Moćiće da vrše obuku nad nekim mlađim generacijama kako se jedan disciplinovan, ozbiljan i odgovoran predsednik jedne ozbiljne države ponaša u više dana svoje posete jednoj zemlji", rekao je Vučić.

Foto: Damir Dervišagić

On je naveo da nema ništa protiv toga i da su ti momci i devojke obavili svoj posao na profesionalan način, baš onako kako Zukan Helez, kakao kaže, nikada nije umeo da obavlja svoj posao.

"I vidite, problem je u tome, posebno što je rekao: nije problem bilo mene uhapsiti, ja sam išao da vam pokažem da mi neće i ne mogu ništa, zato što ja znam da su lagali sve vreme. Naravno da ste vi imali nalog tužioca da biste to mogli da uradite, pa to je valjda logično. Glupo bi bilo da jedna država nema monopol fizičke prinude na svojoj teritoriji. To je inače definicija države. Ali problem je u tome što niste imali taj nalog. Problem je što ste lagali 2 godine o Sarajevo Safariju, i vi ste učestvovali u toj kampanji, gospodine Helez. Problem je što ste pokazali da ste običan lažov. I sad se u to uverila celokupna regionalna javnost, a ne samo srpska javnost. A ja sam došao, između ostalog, da i to pokažem svima. Valjda vi znate bolje od mene šta sam ja radio ili nisam. Valjda vi znate bolje od mene da li sam imao neke veze s Jovanjicom ili ne. Vi to znate, a ja ne znam, pa ćete vi mene da ubedite u to? O laži kojima ste mislili da provodite revoluciju. E, odgovaraćeš, kaže, kad se dese promene. Znate šta će onda da bude? Izvinite, molim vas, gospodine predsedniče, eto, to smo izmislili, ali mnogo toga drugog nismo. I tako vam to ide u životu", pojasnio je Vučić.

Na pitanje da prokomentariše izjavu Heleza da ne sme slobodno da prošeta Beogradom i Novim Sadom da šetate, i da ga on poziva zajedno s njim prošeta Beogradom i Novim Sadom, Vučić kaže:

"Ja neću sa njim da šetam. Ja sam svaki dan u Beogradu, živim u Beogradu, uvek kažem "dobar dan" kako bi oni rekli, ako treba da ga pozdravim, šta god hoće. Ali da šetam sa njim, da neko pomisli da smo mi bliski ili da smo drugari, to ne bih voleo. Tako da neću s njim da šetam. Inače, šetam, valjda to svi u Beogradu znaju, šetam najslobodnije moguće, i nikada nijedan problem nisam imao", rekao je predsednik.

DOČEK VATROGASACA SPASILACA

Raport predsedniku Vučiću podneo je vođa tima MUP-a koji je bio angažovan u Španiji Davor Vidović.

00:07 Raport predsedniku Izvor: Kurir

Predsednik Vučić je je od pripadnika MUP dobio poklone: šlem, maketu helikoptera...

Foto: Damir Dervišagić

Foto: Damir Dervišagić

Foto: Damir Dervišagić

Obraćanje predsednika Vučića

Poštovani gospodine ministre, uvažene gospođo ministarka, uvažene ekselencije.

Meša Selimović davno je rekao da ništa nema karakternije za jedan narod nego njegov odnos prema hrabrosti: strah zatvara vrata, hrabrost ih otvara. Poštovane pripadnice i pripadnici Sektora za vanredne situacije, Dučić je lepo primetio da hrabrost nije odsustvo straha, nego pobeda nad njim. Pobedili ste vatrenu stihiju i strah. Vi ste u tuđoj zemlji, nama prijateljskoj, štitili nešto što pripada svima nama: ljudski život, bezbednost i dostojanstvo. Vaša hrabrost otvorila je vrata, vrata ljubavi i poštovanja, za sve naše Srbe u prijateljskoj Španiji. Zato vam se u ime Srbije pre svega zahvaljujem. Pre nešto više od nedelju dana, Kraljevina Španija suočila se sa nesrećom ogromnih razmera. Šumski požari zahvatili su površinu veću od 150.000 hektara, a kriza oko Madrida primorala je na evakuaciju oko 62.500 ljudi, dok je 36.000 građana ostalo blokirano u svojim domovima.

Foto: Damir Dervišagić

Već 27. jula ponudili smo vatrogasno-spasilački tim sa vozilima i helikopter H215 Super Puma, sposoban da u jednom zaletu zahvati do 4 tone vode.

Naši španski prijatelji obe ponude su prihvatili istog dana i upućeno je vas 40 izuzetnih pripadnika Sektora za vanredne situacije, sa 17 motornih i 2 priključna vozila, kao i helikopterska jedinica od 5 članova posade, sa oficirom i vezom.

Pošli ste iz Beograda, Valjeva, Niša, Šapca, Kraljeva, Pančeva, Čačka i Smedereva, različitih gradova, ali sa istim ciljem: da spašavate, da spasite naše prijatelje, objekte i živote ljudi. Gasili ste požare u Piniljede, Fermosele i kod sela Mamoles, u provinciji Zamora.

Radili ste rame uz rame sa španskim kolegama kod Morede u Leonu, gde ste uspešno lokalizovali vatru i potom strpljivo i uporno kontrolisali požarne linije, da se plamen ne bi ponovo razbuktao.

Čak i na putu povratka sa intervencije našli ste snage da ugasite još nekoliko manjih požara. Hvala vam na tome. Hvala vam na vašem trudu. Hvala vam na vašoj posvećenosti. Mi smo se trudili u prethodnom periodu da obezbedimo više vozila, imajući u vidu klimatske promene koje se dešavaju svuda u svetu, pa i u našoj zemlji.

Znali smo da ćemo se suočavati sa brojnim požarima i sa sve većim problemima. Zato smo kupili i evropske i ruske helikoptere, i nekada smo imali 3 stara bela. Do pre samo nekoliko godina imali smo 3 bela proizvedena 1980.godine, kojima smo gasili požare.

Sada imamo 8 modernih helikoptera, od toga 2 ruska Kamova, 2 Super Pume H145, i verujem da ćemo sada ići u nabavku i ovog H125.

Obraćanje ministra Dačića

Ministar policije Ivica Dačić rekao je, obraćajući se vatrogascima koji su učestvovali u misiji gašenja požara u Španiji, da je Sektor za vanredne situacije i helikopterska jedinica ponos cele Srbije.

"Od 2012. godine 43 puta smo upućivali pomoć drugim zemljama, kada su oni bili u problemima, neki su to znali da cene, a neki i nisu, ali smo time pokazali humanost i veličinu", rekao je Dačić.

Foto: Damir Dervišagić

Prema njegovim rečima, humanost vatrogasaca je jer rizikuju sopstvene živote za ljude koje nikada nisu videli i možda nikada neće videti. Ovo je više od profesije", rekao je Dačić.

Ministar je rekao da je ove godine gašeno 21.000 požara i da je spaseno 500 ljudi, naglasivši da vatrogasci nemaju vremena za odmor i da odmah idu ka Deliblatskoj peščari.

"Hvala u ime svih građana Srbije", rekao je Dačić.

Obraćanje ambasadora Aparisija

Ambasador Španije u Srbiji Huan Hose Sans Aparisio zahvalio je Srbiji na pomoći u gašenju požara, navodeći da Španija tu pomoć nikada neće zaboraviti.

Ambasador je kazao da je bilo "veoma bolno" videti da je njegova zemlja zahvaćena požarima koji je devastiraju.

"Ali, kada vidite solidarnost prijatelja koji su spremni da se bore sa vama, ta bol nestaje a nada raste. To je ono što mi u Španiji osećamo prema vama, neizmernu zahvalnost. Hvala vam najlepše za vaš rad, pomoć, požrtvovanost, solidarnost i hrabrost. U Španiji imamo poslovicu - da se prijatelji poznaju u nevolji. A u ovoj nevolji vi ste bili uz nas, i mi to nikada nećemo zaboraviti", rekao je amabasador Aparisio.

Foto: Damir Dervišagić

Naveo je da je počastvovan time što prisustvuje dočeku.

"Hoću da kažem samo jednu stvar, hvala vam mnogo iz dubine srca", kazao je Aparisio.

Na kraju Aparisio je na srpskom rekao: "Hvala vam puno".

1/3 Vidi galeriju Svečanost ispred Palate Srbija Foto: Damir Dervišagić

Podsetimo, pripadnici Sektora za vanredne situacije i Helikopterske jedinice MUP-a Srbije bili su angažovani u gašenju požara koji su danima zahvatali delove Španije, gde su učestvovali u akcijama sa helikopterom "Super puma".

00:06 Helikopter "Super puma" Izvor: Kurir

Njihovo angažovanje bilo je deo međunarodne pomoći u borbi protiv vatrene stihije koja je prethodnih dana pogodila pojedine delove Kraljevine Španije.

00:08 Sve spremno za doček vatrogasaca spasilaca koji su u Španiji gasili požare Izvor: Kurir

Tim MUP-a od 41 pripadnika sa helikopterom H-215 ''Super Puma'', 17 vozila i pratećom opremom bio je angažovan od 28. jula na gašenju požara u Španiji, kroz Mehanizam civilne zaštite Evropske unije i svakodnevno učestvovao u odbrani ljudi, domova i prirode od vatrene stihije.

Helikopterska jedinica MUP-a Srbije je 30. jula počela da pomaže španskim kolegama, a 2. avgusta je imala najzahtevniji dan, kada je izvršeno 48 naleta i izbačeno čak 168 tona vode.

Od početka angažovanja izvršili su 81 nalet i izbacili više od 283 tone vode.

Vatrogasci-spacioci iz Srbije pomagali su u gašenju požara u Španiji na temperaturama iznad 40 stepeni Celzijusa i pod olujnim vetrom koji je otežavao posao.

Pripadnici MUP-a su pomagali u gašenju požara u regionima Kastilja i Leon, a posebno na područjima oko mesta Viljafranka i Ponferada.

Ministar Dačić naveo je ranije da su srpski vatrogasci-spasioci na nepristupačnom terenu, u teškim uslovima, još jednom pokazali znanje, profesionalnost i ono što oduvek krasi taj poziv - da se pomoć pruža bez oklevanja, onda kada je najpotrebnija.