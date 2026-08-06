Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je natpise u crnogorskim medijima povom obeležavanja godišnjice akcije Oluja na koju je zvanična Crna Gora poslala predstavnika.

- Ja sam dežurni krivac svima za sve, tako da, kad padne kiša, a bilo sunce ceo dan, kad neko izgubi utakmicu, kad oni urade nešto, opet sam ja kriv. Tako da je to očekivano. Ja ne znam šta bi oni pisali da nema mene. Ali je to najozbiljnije, mislim. Pogledajte, najveći broj naslovnih strana imamo ubedljivo u Crnoj Gori, u Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj, u svim okolnim zemljama. Nemaju valjda šta ljudi da pišu, pa moraju da pišu o nekom važnom, pošto svojih važnih nemaju - rekao je on.

Vučić je dodao da nije problem i da mogu da pišu šta hoće, ali da tu ima jedan drugi problem.

- Stavili su i moju sliku. Inače nisam lep, ali oni izaberu i onu mnogo ružniju od one uobičajene, i tu kažu: "Podiže Oluju kad god mu je to potrebno". Ja bih to razumeo, da neko na taj način kaže, ali da nije reč o notornoj laži. Onda u samom tekstu oni kažu da sam ja o tome razgovarao još sa Duškom Markovićem kada je postao predsednik Vlade Crne Gore. Ja sam o tome razgovarao i sa sadašnjim predsednikom Crne Gore, razgovarao sam o tome i sa sadašnjim predsednikom Vlade Crne Gore. Sa svima njima sam razgovarao o tome. Pre 3, pre 2 godine, i tako dalje. I svaki put bih molio: rekao sam, znam da nećete da otpriznate Kosovo, znam da ste u NATO-u, sve znam, sve razumem. Ali nemojte da ponižavate Srbiju i takvim stvarima kao što je odlazak na obeležavanje Oluje. I uvek sam dobijao neku vrstu razumevanja: da, da, gledaćemo da brinemo i da vodimo računa, da ne povredimo Srbiju, i tako dalje. I svaki put bi uradili drugačije - dodao je predsednik.

Prema njegovim rečima, zanimljivo je da je njima veći problem u tome što mi to primetimo, a nije im problem šta se zaista dešavalo tokom operacije Oluja i zašto oni podržavaju operaciju Oluja.