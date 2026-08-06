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Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da će predstojeća poseta ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog Srbiji biti prilika za razgovor o više važnih tema, među kojima su evropski put Srbije, bilateralna saradnja i energetika.

- Zelenski dolazi prvi put, mi smo imali do sada 5 ili 6 susreta, uglavnom na različitim samitima, konferencijama i tako dalje. Mi imamo nekoliko važnih tema: jedna je evropski put Ukrajine i Srbije, pošto se otprilike nalazimo u sličnoj situaciji i sa istim problemima ili sličnim problemima se na evropskom putu suočavamo. I verujem da ćemo razgovarati o tome kako i na koji način da jedni drugima po tom pitanju itekako pomognemo, ukoliko je to moguće, da naučimo neke stvari jedni od drugih. Drugo pitanje je naša bilateralna ekonomska saradnja, i treće je ono što je takođe veoma važno, naša energetska saradnja. To su tri ključna pitanja, ali i sve druge teme su sasvim otvorene. Dakle, o našoj saradnji u oblasti kulture, sporta, svega drugog - rekao je Vučić.

On je podsetio da Ukrajina nije priznala nezavisno Kosovo, da je dva puta organizovala samite "Jugoistočna Evropa - Ukrajina", dakle multilateralne samite na svojoj teritoriji, i nijednom nije pozvala predstavnike Prištine da tome prisustvuju, i da su to stvari koje mi moramo da poštujemo.

Na pitanje šta poseta Zelenskog znači kada je reč o sankcijama Rusiji, Vučić je rekao:

- Što se tiče sankcija, da vam odgovorim direktno: Srbija je ustanovila svoju politiku, Volodimir Zelenski, siguran sam da će, u skladu sa svojom borbom i svojim stavovima, reći šta misli o sankcijama Ruskoj Federaciji. Ali Srbija je pre 4 i po godine, gotovo 5 godina, iznela svoje stavove koje u prethodnom periodu nije menjala. I tako će ostati do daljnjeg. Nadam se da je odgovor bio jasan - poručio je Vučić.

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