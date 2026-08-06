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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da narod u BiH zna ko je Zukan Helez i da čim on nekoga napada, narod zna da taj neko mnogo vredi.

- Zahvalan sam Zukanu Helezu na svakoj reči koju protiv mene izgovori. Što više on takvih reči izgovori protiv mene, meni raste ugled u narodu u Bosni i Hercegovini celoj, posebno kod Bošnjaka. Oni najbolje znaju ko je Zukan Helez; čim on nekoga napada, znaju da taj neko mnogo vredi. Ljudi time razumeju. I posebno razumeju koliko je neko ne samo uspešan, već i dobar ako ga gospodin Helez napada. Što se tiče činjenica da su pratili svaki moj korak, nemam ništa protiv, to je njihov posao. Video sam ih, i znate kako urade: pa ovako izvuku telefone, pa ovako snimaju, pa pokrivaju ovako, pa onda stave torbicu, pa otvore torbicu, pa iz torbice snimaju, i tako dalje. Hvala im i na tome. Moćiće da vrše obuku nad nekim mlađim generacijama kako se jedan disciplinovan, ozbiljan i odgovoran predsednik jedne ozbiljne države ponaša u više dana svoje posete jednoj zemlji - rekao je Vučić.

On je naveo da nema ništa protiv toga i da su ti momci i devojke obavili svoj posao na profesionalan način, baš onako kako Zukan Helez, kakao kaže, nikada nije umeo da obavlja svoj posao.

- I vidite, problem je u tome, posebno što je rekao: nije problem bilo mene uhapsiti, ja sam išao da vam pokažem da mi neće i ne mogu ništa, zato što ja znam da su lagali sve vreme. Naravno da ste vi imali nalog tužioca da biste to mogli da uradite, pa to je valjda logično. Glupo bi bilo da jedna država nema monopol fizičke prinude na svojoj teritoriji. To je inače definicija države. Ali problem je u tome što niste imali taj nalog. Problem je što ste lagali 2 godine o Sarajevo Safariju, i vi ste učestvovali u toj kampanji, gospodine Helez. Problem je što ste pokazali da ste običan lažov. I sad se u to uverila celokupna regionalna javnost, a ne samo srpska javnost. A ja sam došao, između ostalog, da i to pokažem svima. Valjda vi znate bolje od mene šta sam ja radio ili nisam. Valjda vi znate bolje od mene da li sam imao neke veze s Jovanjicom ili ne. Vi to znate, a ja ne znam, pa ćete vi mene da ubedite u to? O laži kojima ste mislili da provodite revoluciju. E, odgovaraćeš, kaže, kad se dese promene. Znate šta će onda da bude? Izvinite, molim vas, gospodine predsedniče, eto, to smo izmislili, ali mnogo toga drugog nismo. I tako vam to ide u životu - pojasnio je Vučić.

Na pitanje da prokomentariše izjavu Heleza da ne sme slobodno da prošeta Beogradom i Novim Sadom da šetate, i da ga on poziva zajedno s njim prošeta Beogradom i Novim Sadom, Vučić kaže: