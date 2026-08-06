"OČEKIVALI SU DA ĆEMO SE PONAŠATI KAO CRNA GORA, KAO NEKO KO ĆE DA KMEČI, TRAŽI PODRŠKU, A MI SMO SE USPRAVILI I REKLI 'NEMA POTREBE'" Vučić odgovorio Hrvatima
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas, komentarišući optužbe iz Hrvatske, da u svom govoru u Mrkonjić gradu nikoga nije vređao, već samo iznosio činjenice.
- Što se tiče hrvatskih tužilaca i svih ostalih, ja nisam video u životu, posle ovog mog istupa i mog govora u Mrkonjić Gradu, u kojem nikoga nisam vređao, samo iznosio činjenice. Nijednu ružnu reč ni o kome nisam izgovorio. Ja nisam video da u jednoj državi ama svako ko je nekad se pojavio u javnom životu nešto je morao da kaže. I svima su bila puna usta: "Vučića, Vučića, Vučića. " I okej je to. Kako kaže, da "kmečimo". Da vam kažem, ja sam najsrećniji kada oni našu zemlju potcenjuju. A vi ste mogli da vidite o kakvim je lažovima reč. Ja sam rekao da oni maštaju i da mnogi drugi maštaju o nekom drugom poluvremenu, a oni rekli: "Vučić pominjao drugo poluvreme", otprilike kao da mi nečim pretimo. Ako im je to način na koji će da objasne da nisu ubili Sinišu Dobrića, 12-godišnjeg dečaka, i ako će to da im očisti savest, nemam ništa protiv toga - rekao je on.
Naveo je da to ne može da promeni istinu da zlikovci jesu ubili Sinišu Dobrića, i ne samo Sinišu Dobrića, već hiljade drugih ljudi, i proterali stotine hiljada drugih ljudi.
- Mi ćemo nastaviti da govorimo istinu, oni neka rade svoj posao, njima je problem nešto drugo. Ja ću da vam otkrijem. To što su oni očekivali da ćemo mi da se ponašamo kao Crna Gora, da ćemo da se ponašamo kao neko ko će baš da kmeči i da traži njihovu pomoć i podršku. A mi smo se uspravili, stali i rekli: nema potrebe. Ništa vas ne molimo, ništa vam ne tražimo. Hoćemo samo da imamo dobre odnose. Ali baš ništa vas ne molimo. Hoćete da nam otvarate klastere, poglavlja, hoćete, nećete, ne morate. Mi zbog toga da okrenemo leđa našim žrtvama, da obmanjujemo sopstveni narod, da ne žalimo naše žrtve pokazujući poštovanje i prema tuđim žrtvama, to nikada nećemo da uradimo. Što bi Njegoš rekao, a i mnogi drugi posle Njegoša, srpski pesnici i pisci. Čovek jednom da umre može, ali čast i bruka doveka žive, tako da ja mislim da ništa važnije od toga nema - poručio je Vučić.