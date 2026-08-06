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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas, komentarišući optužbe iz Hrvatske, da u svom govoru u Mrkonjić gradu nikoga nije vređao, već samo iznosio činjenice.

- Što se tiče hrvatskih tužilaca i svih ostalih, ja nisam video u životu, posle ovog mog istupa i mog govora u Mrkonjić Gradu, u kojem nikoga nisam vređao, samo iznosio činjenice. Nijednu ružnu reč ni o kome nisam izgovorio. Ja nisam video da u jednoj državi ama svako ko je nekad se pojavio u javnom životu nešto je morao da kaže. I svima su bila puna usta: "Vučića, Vučića, Vučića. " I okej je to. Kako kaže, da "kmečimo". Da vam kažem, ja sam najsrećniji kada oni našu zemlju potcenjuju. A vi ste mogli da vidite o kakvim je lažovima reč. Ja sam rekao da oni maštaju i da mnogi drugi maštaju o nekom drugom poluvremenu, a oni rekli: "Vučić pominjao drugo poluvreme", otprilike kao da mi nečim pretimo. Ako im je to način na koji će da objasne da nisu ubili Sinišu Dobrića, 12-godišnjeg dečaka, i ako će to da im očisti savest, nemam ništa protiv toga - rekao je on.

Naveo je da to ne može da promeni istinu da zlikovci jesu ubili Sinišu Dobrića, i ne samo Sinišu Dobrića, već hiljade drugih ljudi, i proterali stotine hiljada drugih ljudi.