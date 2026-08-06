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Blokaderi su još jednom pokazali dokle mogu da odu u svojim suludim idejama!

Naime, sudeći po izjavi koja je osvanula na društvenim mrežama, on će od svojih budućih kandidata tražiti apsolutnu poslušnost.

- Plenum će odlučivati ko je podoban a ko ne. Njima su na listi stvarno korisni idioti, ali čitajući tačke 4 i 5, bojim se da niko neće da im ostane za listu - navodi se u komentaru uz objavu fotografije pomenute izjave.

U pomenutim tačkam se navodi da su uslovi da kandidat izjavljuje da: 

- nikada nije bio član niza političkih stranaka navedenih u dokumentu (SNS, SPS, PUPS, Pokret snaga Srbije, Srpska narodna partija, Srpski pokret obnove, Pokret socijalista, Narodna seljačka stranka, Ujedinjena seljačka stranka, Zdrava Srbija, Srpska levica, Savez socijaldemokrata, Stranka moderne Srbije, Srpska radikalna stranka, Srpske stranke Zavetnici, Jedinstvena Srbija, Zelena Srbija, Samostalna srpska stranka, Jugoslovenska levica i Srpske ljevice);

- nije obavljao visoke funkcije u opozicionim strankama (predsednik, potpredsednik, član predsedništva, predsednik glavnog odbora itd.).

Postavlja se pitanje kakvi će biti kanditati koji bi mogli da ispune ovakve uslove, odnosno da li će uopšte moći da formiraju bilo kakvu listu!

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