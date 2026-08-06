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Hrvatska pevačica Severina Vučković obratila se publici tokom koncerta u Bjelovaru, gde je iznela sramnu poruku u vezi sa Srebrenicom, što je izazvalo brojne reakcije i osude.

Obraćajući se publici na koncertu, izjavila je kako veruje da će "zemlje u regionu biti istinski srećne tek kada svi budu priznali to", pri čemu je aludirala na događaje u Srebrenici.

- Znamo ono što se desilo u Srebrenici. Bez toga nema dalje. I kad svi budemo priznali to, a naročito neki oni tamo, onda ćemo biti države koje će biti vesele i radosne. Ništa, moraću da se kandidujem - rekla je Severina.

Severinina skandalozna poruka ubrzo se proširila društvenim mrežama, gde je naišla na brojne osude i negativne reakcije javnosti.