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Predsednik Demokratske narodne partije Milan Knežević u specijalnoj emisiji na Adria televiziji kazao da nije bilo Srbije i Vučića nikad ne bi pobedili na izborima 2020. godine.

On je kazao i da je tačno da su litije, SPC i građani izvojevali pobedu, ali su i Srbija i Aleksandar Vučić pomogli.

“To znaju i političari i naši ljudi iz crkve. Sedi krivo, zbori pravo. Možda ja sad govorim stvari koje ne bih trabao da saopštavam, ja kad vidim kako se dele ordeni nekima koji su bili protiv nas i koji su glasali za DPS i sad okrivljuju Srbiju za sve, ja moram da progovorim. Jesu li nas izbacili iz Vlade, imali smo 33 posto pa nismo mogli u vladu. Jedan dio Srba je u Vladi, nek im je srećno u ostvarivanju intresa srpskog naroda. Ja mislim da ih ne mogu ostvariti. Želim da građani znaju da su SPC, litije, građani, ali i Srbija i Aleksandar Vučić zaslužni za promene 30. avgusta 2020”, naglasio je on.

Odbacio je spekulacije da su se Milo Đukanović Aleksandar Vučić dogovorili oko Botuna, te istakao da se za Botun dogovorila parlamentarna većina da bi ga izbacila iz Vlade.

“Kako su se dogovorili da pošalju mene da legnem sa Botunjanuima i branim pravo na životnu sredinu dok nas 650 policajaca vuče po zemlji i ubacuje u marice. Ne, Za Botun su se dogovorili ovi iz parlamentarne većine koji su hteli da nas isterali iz vlade. Poslali su policiju da bi nas izbacili iz Vlade. Je li Lazar Šćepanović izabran da bi mu prva akcija bila Botun, je li saopštio izaberite me, pa ću da krenem u akciju u Botun, sad je opet Vučić kriv kao što je kriv za priču da nam je slao šatore i da smo pravili ćaćilend u Botunu. To su takve brutalne izmišljotine i gadosti da ne zaslužuju komentar jer nas su iz Vlade izbacili oni koji su poslali policiju a mogli su da ih zaustave da hapsi građane Botuna”, kazao je on u specijalnoj emisiji na Adria televiziji.

Kako je dodao, da on nije držao govor u Mrkonjić Gradu i da Vučić nije držao govor, ne bi se ništa desilo od ovih napada.

“Vučić nije nikog napadao, a što su se neki pronašli to je druga stvar”, dodao je.

Istakao je da naši vernici treba da znaju da je vrhovni poglavar SPC Porfirije.