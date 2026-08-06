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Profesor Fakulteta političkih nauka Dušan Pavlović koji se bavi ekonomijom govorio je večeras izuzetno povoljno o stanju srpske ekonomije i to na jednom opozicionom mediju.

"U junu je bio neočekivani suficit u budžetu. Prihodi su daleko veći pa je deficit manji od očekivanja. To neočekivano stanje potiče od neočekivano dobrog privrednog rasta", rekao je Pavlović na Novoj.

"Povećane su plate i penzije, kao i krediti jer su kamate pale, pa krediti potrošača rastu dvostruko više nego krediti privrede. Taj novac sada stvara potražnju pa samim time i privredni rast", objasnio je on.

Pavlović je istakao da se deficit drži veoma nisko, kao i inflacija.

"Kad imate budžetski deficit od 1 odsto BDP-a imate prostora do 3 odsto BDP-a da povećate potrošnju. U budžetu sada ima dovoljno prostora da se povećanje penzija i drugih državnih davanja finansiraju na većoj skali", dodao je.

"Kad gledate kamatu na dug u odnosu na privredni rast, to je povoljno sada za otplaćivanje, imamo povoljne okolnosti za otplatu. Moram da se složim se sa ministrom finansija Sinišom Malim da se država odgovorno zadužuje", kaže Pavlović i dodaje da strani investitori imaju poverenja u srpsku privredu što se videlo i po interesovanju za evroobveznice Telekoma Srbije.

Gost opozicionog medija istakao je da je inflacija niska, a ostvareni privredni rast i ekonomska kretanja su dosta povoljni za Srbiju u ovom trenutku.