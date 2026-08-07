- Srbi nikako da nauče da ne treba da se izvinjavaju i pravdaju svojim neprijateljima. Zbog negodovanja poraženih Hrvata odustali smo od Velike Srbije i ugušili u Jugoslaviji dve pobedničke srpske kraljevine Srbiju i Crnu Goru. Sintagma "velikosrpska buržoazija" je plašila i kralja Aleksandra koji je bio spreman da ukine ustav ali ne i da i jedan deo zemlje kojom vlada nazove srpskim. U drugoj Jugoslaviji čak su se nacionalni disidenti pravdali da oni nisu za Veliku Srbiju. Danas se i vlast i opozicija u Srbiji pravdaju da Srpski svet ne postoji i da neće postojati ali ni jedni ni drugi ne kažu a zašto da ne postoji i zašto da se ne ujedinimo. Hrvatska se nikome ne pravda za Jasenovac i punu vlast u Herceg-Bosni, Albanci svoje ujedinjenje nazivaju "prirodnom Albanijom" i niko ne vidi problem što je Velika Albanija i formalno nastala kada su između Albanije i tzv. Kosova ukinuli granicu i carine, Bošnjaci u Bosni i Hercegovini se ne pravdaju Srbima zato što hoće unitarnu BiH sa ukinutom Republikom Srpskom, Montenegrini ne moraju da se pravdaju zbog učešća u komadanju Srbije priznanjem tzv. Kosova ili zbog otvorene diskriminacije Srba, ali naši mediji i naši političari govore da je Srpski svet izmišljen i da je opravdanje za napade na Srbiju - istakao je Vulin.