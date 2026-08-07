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Najnoviji skandal na društvenim mrežama, gde su blokaderi sa Pravnog fakulteta u Nišu diskvalifikovali sagovornika samo zbog zastave Izraela, ogolio je mračnu pozadinu blokaderskog pokreta u celini. Kada se zagrebe ispod šminke o "borbi za pravednije društvo", na površinu isplivavaju čisti antisemitizam, ksenofobija i otvorena mržnja prema političkim i ideološkim neistomišljenicima.

Najnovija demonstracija blokaderskih ideala u praksi odigrala se pred očima javnosti na društvenoj mreži Iks, kada su blokaderi sa Pravnog fakulteta u Nišu otvoreno demonstrirali školski primer antisemitizma. Na opasku jednog korisnika ove mreže da su "deca naša iako su glupa", blokaderi su odgovorili bezobzirnom diskvalifikacijom: "Imate zastavu Izraela, niste kompetentni".

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Samim tim što je pojedinac uz ime svog naloga imao istaknutu i zastavu države Izrael, za njih je postao nepodoban, bespravan i lišen prava na mišljenje. Ovaj incident nije nikakav izolovani eksces niti slučajni gaf nepromišljene omladine, već autentični izraz ideologije koju ovaj pokret zastupa u svojoj suštini.

Da je antisemitizam i diskriminacija po nacionalnoj, verskoj ili političkoj osnovi sam temelj njihovog delovanja, jasno pokazuje činjenica da Jasmina Paunović nije greškom pozicionirana u samom vrhu njihove političke liste. Bivša tužiteljka, koju su opozicioni mediji i pojedine nevladine organizacije godinama kovale u zvezde i krunisale nagradama za "građansku hrabrost", zapravo jeste pravo lice čitavog blokaderskog pokreta. Njena javna gostovanja, u kojima se vređaju čitavi porodica političkih neistomišljenika predstavljaju izvor sa koga se napajaju i mladi aktivisti iz Niša. Kada nastupi vodećih lica pokreta ostavljaju utisak promovisanja teorija zavere, pominjanja zatvaranja granica i spornih poruka upućenih političkim protivnicima, onda ne iznenađuje što se na profilima koji podržavaju taj pokret prebrojavaju zastave i ućutkuju neistomišljenici.

Foto: Printscreen

Pod plaštom lažnog elitizma i navodne intelektualne superiornosti, ova politička opcija pokušava da građanima Srbije podvali narativ o svojoj "obrazovanosti i kulturi", dok svoje političke protivnike tretira kao građane drugog reda. Međutim, maske su definitivno pale. Kakva je to "kulturna i evropska Srbija" u kojoj se sagovornik ućutkuje zbog zastave Izraela i u kojoj se legalizuju rasizam ili netrpeljivost prema starijima? Umesto političkog programa, blokaderi nude opasnu ideologiju segregacije u kojoj je dozvoljeno napadati decu, roditelje i porodice neistomišljenika, dok se svako preispitivanje njihovih postupaka saseca u korenu etiketiciranjem i mržnjom.

Jasmina Paunović i niški blokaderi dokazali su da ne predstavljaju nikakvu novu, bolju ili moderniju Srbiju, već opasni politički revanšizam utemeljen na antisemitizmu, diskriminaciji i gnušanju prema sopstvenom narodu.