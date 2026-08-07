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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom Instagram nalogu i poslao snažnu poruku građanima Srbije. U svojoj najnovijoj objavi, predsednik je istakao ponos zbog evidentnog razvoja zemlje i neumornog rada državnog rukovodstva na rešavanju svakodnevnih izazova sa kojima se građani suočavaju.

- Najsrećniji sam kad vidim napredak širom Srbije, a posebno sam srećan što narod oseti i vidi koliko se trudimo da rešimo probleme - poručio je predsednik Vučić u svojoj najnovijoj objavi na Instagramu.

Objava predsednika još jednom potvrđuje da su intenzivna ulaganja u infrastrukturu, privredu i modernizaciju svih krajeva zemlje prioritet državne politike. Direktan kontakt sa ljudima na terenu i rešavanje konkretnih problema na mestu gde građani žive ostaju temelj rada koji narod prepoznaje kroz vidljive rezultate i stalan rast životnog standarda.

Kurir.rs

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