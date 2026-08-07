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Beograd će ovog vikenda biti u centru pažnje Evrope. U prvu zvaničnu posetu Srbiji od početka rata u Ukrajini stiže predsednik Volodimir Zelenski, a domaćin će mu biti predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

O svim mogućim posledicama ove posete, diplomatskim porukama koje će biti poslate iz Beograda i njenom značaju za Srbiju i međunarodne odnose, za emisiju "Puls Srbije", govorili su Aleksandar Gajović, novinar i publicista i Ljubomir Đurić, Centar za nacionalnu politiku.

- Kao što ste dobro najavili, Beograd će biti u centru pažnje, pre svega zbog gosta koji dolazi - predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog. Od početka rata u Ukrajini, nijedan ukrajinski zvaničnik tog ranga nije posetio Beograd, a Zelenski će prvi put doći u Srbiju. Iako se prethodno pet ili šest puta sastao sa predsednikom Aleksandrom Vučićem na različitim samitima, ovo će biti njegova prva zvanična poseta Beogradu - rekao je Gajović.

Aleksandar Gajović, novinar i publicista Foto: Kurir Televizija

Karpatska inicijativa kao nova tema razgovora

Kako je istakao, najavljeni susret mogao bi da otvori prostor za razgovore o različitim oblicima saradnje i inicijativama koje prevazilaze aktuelni ratni kontekst.

- Tokom jednog od tih susreta predsednik Vučić je rekao da će Srbija, nakon završetka rata, pomoći obnovi jednog grada u Ukrajini. Obnova Ukrajine biće jedna od najvažnijih tema nakon završetka sukoba koji traje već godinama. Naravno, biće mnogo važnih tema na stolu, ali postoji i jedna manje poznata inicijativa o kojoj bi moglo da bude reči - Karpatska inicijativa, koju je Zelenski ponovo aktuelizovao pre nekoliko dana. Ona je postojala i ranije, ali je sada najavljeno da bi od jeseni trebalo da dobije novu dinamiku i da traje do 2050. godine - naveo je.

Kako je navela voditeljka emisije "Puls Srbije", još jedan u nizu velikih diplomatskih događaja za Srbiju svakako je dolazak predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog u Beograd. Međutim, taj susret ne remeti naše dobre odnose i stav prema Rusiji. Na pitanje kako će region okarakterisati ovaj sastanak, Đurić je odgovorio:

- Ne remeti naš stav prema ratu i posledicama koje on nosi, pre svega kada govorimo o sankcijama. Da li će to uticati na odnose sa Rusijom, u velikoj meri zavisi od njihove reakcije, mnogo više nego od naše. Verujem da će region ovu posetu posmatrati oprezno i balansirati u ocenama, ali ne toliko zbog Srbije, koliko zbog samog Zelenskog. On danas ima poseban međunarodni status zbog pozicije u kojoj se Ukrajina nalazi i zbog rata koji traje.

Ljubomir Đurić Foto: Kurir Televizija

- Ova poseta je zbog toga drugačija od drugih i teško može biti predstavljena kao nešto negativno. Naravno, moguće je da će postojati određene kritike, ali činjenica da predsednik Ukrajine dolazi u Beograd sama po sebi ima veliki značaj. Ono što je za Srbiju važno jeste da su odnosi sa Ukrajinom, kao i pitanje našeg odnosa prema Rusiji zbog rata u Ukrajini, bili među temama koje su pojedine članice Evropske unije isticale prilikom otvaranja Klastera 3. Ukoliko Zelenski i Ukrajina budu imali pozitivniji stav prema Srbiji, ne nužno kroz zvanične poruke, već kroz razumevanje naše pozicije - bilo da je reč o poštovanju teritorijalnog integriteta Ukrajine, humanitarnoj pomoći ili drugim vidovima podrške - to može doprineti smanjenju pritisaka da Srbija dodatno usklađuje svoju spoljnu politiku, pre svega kada je reč o sankcijama Rusiji - za Kurir televiziju, zaključio je Đurić.

04:32 "ZELENSKI NE BI DOŠAO DA UKRAJINA NE VIDI INTERES" Analitičari o dolasku ukrajinskog predsednika u Beograd: "Srbija može da razgovara sa svima" Izvor: Kurir televizija

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