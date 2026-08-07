Slušaj vest

Blokaderi su sastavili spiskove za "vetiranje" kandidata sa svoje liste, i o svakome o njih imaju dosijee za koje je rekao da su debeli kao Udbini, saopštio je glavni urednik Informera Dragan J. Vučićević.

Blokaderi su sastavili čak 39 strana debeo "dosije" Vladana Đokića, u kom je objašnjeno zašto ga vetiraju sa liste.

Oni su ga optužili za ''ćutanje o Beogradu na vodi i u slučaju doktorata Siniše Malog''. Dovode u pitanje njegovu nezavisnost i preispituju njegove veze i ranije odluke.

U dokumentu, koji nosi zaključak da je Đokić ''visokorizičan za studentsku listu'', blokaderi navode čitav niz primedbi na njegov račun. Iako priznaju njegovo držanje uz studente od novembra 2024. godine, tvrde da je ključno pitanje kako se ponašao u trenucima kada nije imao podršku čitavog pokreta iza sebe.

1/9 Vidi galeriju Vladan Đokić - dosije Foto: Informer printscreen

Posebno se problematizuju dve epizode iz njegove karijere - njegov odnos prema projektu ''Beograd na vodi'' dok je bio dekan Arhitektonskog fakulteta i postupanje u slučaju doktorata Siniše Malog dok je bio rektor.

U dokumentu se Đokiću zamera i članstvo u Skupštini FK ''Crvena zvezda'', njegov odnos prema pojedinim javnim ličnostima, način na koji je izabran za rektora, kao i niz drugih odluka koje blokaderi ocenjuju kao sporne.

Zanimljivo je da su blokaderi u jednom delu dokumenta sami povukli raniju optužbu protiv Đokića. Kako navode, prvobitno su ga teretili i zbog članstva u Revizionoj komisiji, ali su tu tvrdnju povukli čim su proverili zvaničnu dokumentaciju i kada su oni navodno utvrdili da je njihova prethodna interpretacija bila netačna.

- Predlažemo veto na kandidaturu Vladana Đokića, po tačkama 2 i 6. Ne po kriterijumima Direktive, koje ispunjava, i ne po priči o komisiji i nadstrešnici, koju smo proverili i odbacili kao netačnu. Nego zato što je na dva najveća iskušenja u karijeri, o Beogradu na vodi kao dekan i o doktoratu Siniše Malog kao rektor, izabrao ćutanje i obustavljanje, dok se pokret iz kog ova lista nastaje bori upravo protiv toga. Njegovo držanje uz studente od novembra 2024. priznajemo bez ostatka, ali pitanje veta nije kako se čovek drži kad uz njega stoji ceo pokret, nego kako se držao kad je stajao sam. I na kraju, o postupku: ovaj predlog je u jednoj fazi sadržao i optužbu o Revizionoj komisiji. Povukli smo je istog trenutka kad ju je zvanični dokument oborio. Isti aršin, istina pre koristi, primenjen je na sve što je u dokumentu ostalo - piše u zaključku dosijea.

Foto: MILOS MISKOV/BETAPHOTO

U "dosijeu" Mila Lompara se zameraju izjave o Milanu Nediću, genocidu o Srebrenici, čime su u svom dokumentu faktički priznali da se tamo dogodio genocid, kao i prisustvo promociji knjige Radovana Karadžića.

Zamera mu se i što je bio u Srpskoj liberalnoj stranci, podržavao koaliciju DSS-Dveri, kao i osnivanje i predsedavanje udruženjem "Srpski glas".

- Takav profil dovodi u pitanje nezavisnost kandidata od postojećih političkih i ideoloških centara i stvara mogućnost paralelne lojalnosti - piše u delu dosijea.

Veoma mu se zamera i to što je predložio ideološke kvote na listi, kako bi bila podeljena među "nacionalnim" i "građanskim" ličnostima.