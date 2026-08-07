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Miinistru pravde Nenadu Vujiću danas su predstavnici Udruženja sudija i tužilaca Srbije (UST) na čelu sa predsednicom Upravnog odbora tog udruženja sudijom Apelacionog suda u Novom Sadu Ivanom Josifović predložili da se iz skupštinske procedure povuče Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o javnom tužilaštvu radi brisanja odredbe iz člana 1. stav 1, ukazujući mu na problematičnost ove odredbe, saopšteno je iz Ministarstva pravde.

Tokom sastanka takođe su istakli potrebu izdrade analize i kada je u pitanju član 46 stav 1 Zakona o sudijama, kako bi se upodobila oba zakonska rešenja.

1/4 Vidi galeriju Sastanak minista i predsednice UO Udruženja sudija i tužilaca Foto: Ministarstvo Pravde

Nakon sastanka koji je održan u Ministarstvu pravde i razmatranja predloga UST, ministar Vujić je prihvatio da ovu inicijativu pokrene kod Ministarstva finansija kako bi se zajedničkom saradnjom pronašlo najbolje rešenje za ovo pitanje.

Sagovornici su saglasni o potrebi planskog i pravovremenog izbora sudija i javnih tužilaca, kako bi sudovi i javna tužilaštva imali potreban broj nosilaca pravosudnih funkcija.

Na taj način će se sprečiti opterećenje sudija i javnih tužilaca, podići će se efikasnost pravosudnog sistema i pristup pravdi građanima.

Ministarstvo pravde će u narednom periodu obaviti neophodne konsultacije sa Ministarstvom finansija, kao i sa Visokim savetom sudstva i Visokim savetom tužilaštva u cilju unapređenja materijalnog položaja sudija, javnih tužilaca i pravosudne administracije.