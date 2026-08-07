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Da je sutrašnja poseta ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog Srbiji prvorazredni politički događaj priznali su čak i u programu televizije N1.

Branka Latinović, diplomata, rekla je na televiziji N1 da je poseta ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog Beogradu, najavljena za sutra, velika i značajna vest, jer će ovo u stvari biti prva poseta ukrajinskog predsednika regionu.

- Volodimir Zelenski jeste boravio u mnogim zemljama Evrope i van nje, uključujući i SAD. Ovo je jedno veliko priznanje Srbiji i izraz koliko Ukrajina želi da Srbiju ima što više na svojoj strani. A kad kažem 'na svojoj strani', mislim na podršku koju očekuje i traži na međunarodnim forumima - rekla je ona.