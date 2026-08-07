Slušaj vest

„Nijedno veće selo u Srbiji ne sme da bude bez Dobrovoljnog vatrogasnog društva. Zato nam je potrebno više novca, bolja oprema i objekti i puna podrška tim hrabrim ljudima, koji su prva linija odbrane od požara“, izjavio je ministar za brigu o selu Milan Krkobabić i dodao: „Dobrovoljna vatrogasna društva potvrđuju još jednom koliko su solidarnost, organizovanost i briga o ljudima važni za bezbednost naših sela. Ova društva, podržana kroz program Ministarstva za brigu o selu, uključila su se u akcije gašenja na više područja u Srbiji. Konkretno, vatrogasna društva sa teritorije Kovina, Alibunara i Kraljeva su među 37 nedavno podržanih Programom Ministarstva za brigu o selu.“

1/4 Vidi galeriju Krkobabić: Nijedno veće selo u Srbiji ne sme da bude bez dobrovoljnog vatrogasnog društva Foto: Milan Obradović, Maja Ivetić, Miloš MIškov

U aktuelnim požarima, kojima je zahvaćeno 700 hektara šume, niskog rastinja i travnatih površina u Deliblatu, 40 hekatara u okolini Knjaževca i oko 150 hektara u Ibarskoj klisuri, dobrovoljna vatrogasna društva predstavljaju značajan oslonac jedinicama Sektora za vanredne sitiuacije MUP-a, pripadnicima Vojske Srbije, radnicima javnih preduzeća i meštanima u zaštiti ljudskih života, domaćinstava i prirodnih dobara.

„Ovo nas obavezuje da sredstva za ove namene naredne godine budu znatno uvećana, a i tako uvećana biće neznatna u odnosu na štetu koja može da nastane usled požara i pretnju po živote ljudi“, zaključio je ministar Krkobabić.