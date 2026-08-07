Dragačevski sabor trubača zvanično je otvoren danas u 11 časova
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VIKTOR ORBAN U GUČI! Bivši mađarski premijer stigao na Dragačevski sabor trubača: U RESTORANU UŽIVA U PEČENJU
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Bivši premijer Mađarske Viktor Orban nalazi se u Srbiji - u Guči, gde je danas počeo tradicionalni Dragačevski sabor trubača!
Ekipa Kurira zatekla je Orbana u opuštenom izdanju: bivši šef mađarske države sedeo je u lokalnom restoranu, naručio pečenje i rakiju.
Viktor Orban danas u Guči Foto: Kurir
Dragačevski sabor trubača zvanično je otvoren danas u 11 časova podizanjem saborske zastave i intoniranjem himne „Sa Ovčara i Kablara“. Scenu će večaras preuzeti vladari trube: Ponoćni koncert finalista, kao i nastupi virtuoza Dejana Petrovića sa svojim Big Bendom i neprikosnovei Bojan Ristić.
Ovogodišnji Domaćin 65. Sabora trubača u Guči je proslavljeni srpski košarkaš, nekadašnji reprezentativac i aktuelni državni sekretar u Ministarstvu sporta, Marko Kešelj.
Kurir Politika
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