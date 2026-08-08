Slušaj vest

Blokadersko ludilo i nemoć očigledno više nemaju nikakvu meru. Nakon što su uputili pretnje, optužbe i najstrašnije kritike svakome ko u politici misli drugačije od njih, sada su prešli apsolutno svaku granicu pristojnosti i zdravog razuma.

Ne prezajući ni od čega, kao ni njegovi saborci, predsednik opozicionog pokreta "Solidarnost" Goran Ješić se oglasio na društvenoj mreži Iks i uputio brutalne optužbe, ni manje ni više, nego direktno na račun Srpske pravoslavne crkve i monaštva.

- Izgorelo pola Deliblatske peščare, gori deponija u Mitrovici, gori deponija u Palanci! Popovi isekli bukvalno celu Frušku, otimaju Jovinu gimnaziju, proteruju profesore sa Univerziteta… Vojvodina leta gospodnjeg 2026 - napisao je na Iksu.

Vojska Srbije je od sinoć, na molbu Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova, angažovana na gašenju požara u Deliblatskoj peščari.

- Vojska Srbije najavila je da će nastaviti da prati situaciju na terenu i ostaje spremna da angažuje dodatne raspoložive kapacitete radi zaštite stanovništva, imovine i prirodnih dobara - saopštilio je Ministarstvo odbrane.