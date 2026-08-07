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Na snimku koji je prikazan novinarima na konferenciji za medije predsednika Samostalne demokratske stranke Milorada Pupovca sa ulica Knina gde su Hvrati slalvili zločinačku akciju "Oluja" u utorak 5. avgusta moglo se čuti: "Mi Hrvati ne pijemo vina, samo krvi četnika iz Knina" i "Boj se bije, bije, ustaški se barjak vije"!

Takođe, vidi se kolone mladih ljudi kako brutalno vređaju Svetog Savu, a potom ide snimak iz kninske kafane u kojoj bivši komandant IX. bojne HOS-a "Rafael Boban" Marko Skejo sa svojim pristalicama uz pratnju grupe muzičara obučenim u crno peva ustašku pesmu "Evo zore, evo dana, evo Jure i Bobana".

Jedan od stihova ove pesme u kojoj se pominje i ustaški poklič "Za dom spremni" glasi:

"...Oj, ustaše braćo mila, duboka je reka Drina, Drinu ćemo pregaziti, a Srbiju zapaliti...".

Marko Skejo u kafani peva ustaške pesme Foto: Printscreen

Reč je o ustaškoj vojnoj pesmi koja veliča ustaške osuđene ratne zločince, ustaške logore i srbofobiju. Napisana je u čast Crne legije nakon bitke za Kupres u leto 1942. godine tokom Drugog svetskog rata.

Ova ustaška pesma je tačno pola veka docnije prepevana u čast Hrvatske vojske koja će (s Muslimanima) pobediti u drugoj bici za Kupres 1994. godine.

Knin, 5. avgusta 2026: Ustaške poruke na godišnjicu Oluje Foto: Printscreen

Predsednik Samostalne demokratske srpske stranke (SDS S) Milorad Pupovac poručio je na konferenciji za medije u prostorijama Srpskog narodnog vijeća (SNV) da je konferenciju sazvao "povodom drastičnog antiustavnog obeležavanja godišnjice Oluje“.

- Ono što se moglo čuti u glavnoj kninskoj ulici i u jednom od istaknutih restorana u blizini Knina slušali smo i ranijih godina, ali ovo što smo čuli pre dva dana je zapravo jezivo. To je po mom mišljenju napad na svakog slobodarskog i slobodoumnog građanina RH, na svakog branitelja ove zemlje, njegovo ili njeno potomstvo i napad je na demokratiju. - rekao je.

Milorad Pupovac Foto: Beta Hina Damir Sencar

- To nije Hrvatska koja je mogla da prođe težak put ulaska u UN, Evropsku uniju, Šengen… To nije ta Hrvatska. Ovo je pretnja toj Hrvatskoj, neprijateljstvo prema toj Hrvatskoj. Jedino ‘U’ koje može biti slovo zakona jeste početno slovo Ustava. Svaki pokušaj da se na ulicama i na ovakvim svečanostima uzvikuje slovo ‘U’ ne bi trebalo da bude slovo zakona, kako ga neki sudovi proglašavaju. Zato je veliko pitanje za Državno tužilaštvo (DORH) da li je ovo tema od nacionalnog značaja ili, kao što je do sada bilo, nije tema od nacionalnog značaja - poručio je Pupovac.

POGLEDAJTE SNIMKE IZ KNINA KOJE JE PUPOVAC PRIKAZAO NA KONFERENCIJI ZA MEDIJE: