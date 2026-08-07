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Generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić proglašen je "personom non grata" na tzv. Kosovu, odlukom Ministarstva unutrašnjih poslova privremenih prištinskih institucija. Posebno je zanimljivo da se to desilo istog dana kada je Lučiča napala i Marinika Tepić! Dakle, nema sumnje da je taj napad na generalnog direktora Telekoma Srbija od strane blokadera i Kurtijevog režima usklađen i orkestriran, a u oba slučaja napadi su bazirani na lažima.

"Nisam još dobio zvaničnu informaciju, ali ako je tačno, veoma mi je žao zbog ove odluke prištinske administracije posebno imajući u vidu da sam lično forsirao što veće investicije na toj teritoriji i otvaranje novih radnih mesta", kaže Vladimir Lučić i dodaje:

"Sve ove godine sam javnim nastupima imao isti stav po pitanju postojeće administracije, te ni u poslednjim nastupima nisam izneo ništa novo sem nespornih činjenica. Lično ću se svim pravnim sredstvima boriti protiv ovake odluke, za koju se nadam da će, ako je tačna, brzo biti povučena".

Šolakovi mediji su se, naravno, utrkivali ko će pre da objavi laži o Vladimiru Lučiću.

Privremene prištinske institucije Lučiću zameraju da je izneo stavove koji "krše suverenitet, teritorijalni integritet i ustavni poredak" lažne države.

Istovremeno, Đilasova pomoćnica Marinika Tepić napada Lučića da je "dotukao Telekom Srbije zaduživanjem", što je notorna laž, kao što su laži i ostale njene tvrdnje - da je Telekom dao Igoru Žeželju 38 miliona evra za "fiktivni posao", kao i Srđanu Milovanoviću, vlasniku "Kopernikusa", milijarde za kupovinu TV Prva i B92, što je Lučić više puta argumentovano demantovao.