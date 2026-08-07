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Viktor Orban, doskorašnji predsednik Vlade Mađarske posetio je danas Sabor trubača u Guči. On je sa nekolicinom prijatelja, bez pratnje i obezbeđenja, prošetao ulicama prestonice trube. Njegova poseta nije bila najavljena organizatorima.

- Bio sam veoma iznenađen kada sam ga video za stolom hotelskog restorana. Najpre sam pomislio da nije on ali već za nekoliko trenutaka bio sam uveren da je reč o Orbanu - priča konobar hotela koji je Orbana posluživao.

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Foto: Kurir

- Najpre je poručio domaću rakiju, šljivu. Svi zajedno su jeli pečenje i pili naše domaće pivo, Zaječarsko - priča konobar koji dodaje da se gosti iz Mađarske u restoranu nisu dugo zadržali.

Viktor Orban u Guči Foto: Denis Čeković

Kako pričaju saboraši Orban je potpuno nonšalantno šetao ulicama Guče, ponegde kratko zastajao, razgledao štandove i zajedno sa ostalim posetiocima uživao u zvucima trube. U trenutku kada je Viktor Orban šetao Gučom u nekoliko restorana u centru varoši su svirali trubački orkestri. Brojni posetioci su stajali i posmatrali trubačku feštu, a među njima i Orban. Potpuno opušten u neformalnoj garderobi.

- Imamo potvrdu da je Viktor Orban posetio 65. Sabor trubača, ali on Guču nije posetio u zvaničnoj poseti, koja podrazumeva državni protokol - rekao je Milija Milenković, predsednik opštine.

Prvog dana Sabora u Guči najpre dolaze stranci i u varošici koja ima jedva 1.500 stanovnika, zadrže se do nedelje, kada je proglašenje pobednika. Prvog dana Sabora je i najmanja gužva na ulicama.

Kurir.rs

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