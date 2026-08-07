- Zelenski dolazi prvi put, mi smo imali do sada 5 ili 6 susreta, uglavnom na različitim samitima, konferencijama i tako dalje. Mi imamo nekoliko važnih tema: jedna je evropski put Ukrajine i Srbije, pošto se otprilike nalazimo u sličnoj situaciji i sa istim problemima ili sličnim problemima se na evropskom putu suočavamo. I verujem da ćemo razgovarati o tome kako i na koji način da jedni drugima po tom pitanju itekako pomognemo, ukoliko je to moguće, da naučimo neke stvari jedni od drugih. Drugo pitanje je naša bilateralna ekonomska saradnja, i treće je ono što je takođe veoma važno, naša energetska saradnja. To su tri ključna pitanja, ali i sve druge teme su sasvim otvorene. Dakle, o našoj saradnji u oblasti kulture, sporta, svega drugog - rekao je Vučić u četvrtak.