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Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski sleteo je nešto pre 18 sati na aerodrom "Nikola Tesla" u Beogradu.

Zelenski će se u subotu sastati sa predsenikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

U pitanju je prva njegova poseta Srbiji otkako je postao predsednik Ukrajine.

Podsetimo, predsednik Vučić je najavio da će sa Zelenskim imati tri ključne teme - evropski put Srbije, bilateralna saradnja i energetika.

- Zelenski dolazi prvi put, mi smo imali do sada 5 ili 6 susreta, uglavnom na različitim samitima, konferencijama i tako dalje. Mi imamo nekoliko važnih tema: jedna je evropski put Ukrajine i Srbije, pošto se otprilike nalazimo u sličnoj situaciji i sa istim problemima ili sličnim problemima se na evropskom putu suočavamo. I verujem da ćemo razgovarati o tome kako i na koji način da jedni drugima po tom pitanju itekako pomognemo, ukoliko je to moguće, da naučimo neke stvari jedni od drugih. Drugo pitanje je naša bilateralna ekonomska saradnja, i treće je ono što je takođe veoma važno, naša energetska saradnja. To su tri ključna pitanja, ali i sve druge teme su sasvim otvorene. Dakle, o našoj saradnji u oblasti kulture, sporta, svega drugog - rekao je Vučić u četvrtak.

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