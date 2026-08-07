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- Danas sam na Aerodromu Nikola Tesla poželela dobrodošlicu predsedniku Ukrajine Volodimiru Zelenskom povodom njegove zvanične posete Republici Srbiji. Dobro došli u Beograd - saopštila je Đedović Handanović.

Zelenski je saopštio da je doputovao u Srbiju zajedno sa svojim timom, gde ga danas i sutra očekuju važni sastanci sa predsednikom Aleksandrom Vučićem i premijerom Đurom Macutom.

1/5 Vidi galeriju Predsednik Ukrajine stigao u Beograd Foto: Nenad Kostić

Kako je naveo, tokom razgovora biće reči o proširenju ekonomskih veza između dve zemlje, odnosima sa Evropskom unijom, drugim oblastima koje mogu doneti obostranu korist, kao i o bezbednosnim pitanjima.