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Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović dočekala je danas na Aerodromu "Nikola Tesla" predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, koji boravi u zvaničnoj poseti Republici Srbiji.

- Danas sam na Aerodromu Nikola Tesla poželela dobrodošlicu predsedniku Ukrajine Volodimiru Zelenskom povodom njegove zvanične posete Republici Srbiji. Dobro došli u Beograd - saopštila je Đedović Handanović.

Zelenski je saopštio da je doputovao u Srbiju zajedno sa svojim timom, gde ga danas i sutra očekuju važni sastanci sa predsednikom Aleksandrom Vučićem i premijerom Đurom Macutom.

Predsednik Ukrajine stigao u Beograd Foto: Nenad Kostić

Kako je naveo, tokom razgovora biće reči o proširenju ekonomskih veza između dve zemlje, odnosima sa Evropskom unijom, drugim oblastima koje mogu doneti obostranu korist, kao i o bezbednosnim pitanjima.

"Ukrajina je uvek spremna da radi konstruktivno, na obostranu korist i na osnovu međusobnog poštovanja" poručio je Zelenski.

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