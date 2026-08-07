MINISTARKA ĐEDOVIĆ HANDANOVIĆ DOČEKALA ZELENSKOG Svečani doček za predsednika Ukrajine! Odmah saopštio o čemu će razgovarati s Vučićem FOTO/VIDEO
Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović dočekala je danas na Aerodromu "Nikola Tesla" predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, koji boravi u zvaničnoj poseti Republici Srbiji.
- Danas sam na Aerodromu Nikola Tesla poželela dobrodošlicu predsedniku Ukrajine Volodimiru Zelenskom povodom njegove zvanične posete Republici Srbiji. Dobro došli u Beograd - saopštila je Đedović Handanović.
Zelenski je saopštio da je doputovao u Srbiju zajedno sa svojim timom, gde ga danas i sutra očekuju važni sastanci sa predsednikom Aleksandrom Vučićem i premijerom Đurom Macutom.
Kako je naveo, tokom razgovora biće reči o proširenju ekonomskih veza između dve zemlje, odnosima sa Evropskom unijom, drugim oblastima koje mogu doneti obostranu korist, kao i o bezbednosnim pitanjima.
"Ukrajina je uvek spremna da radi konstruktivno, na obostranu korist i na osnovu međusobnog poštovanja" poručio je Zelenski.