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Prva poseta predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog Srbiji je praktično počela njegovim današnjim dolaskom u Beograd.

Značaj dolaska Zelenskog i sutrašnji sastanak sa predsednikom Aleksandrom Vučićem je veoma veliki za obe zemlje. Više niko, pa ni Šolakovi mediji ne mogu da umanje diplomatski uspeh predsednika Vučića samim dolaskom ukrajinskog kolege, ali i priznaju da su Vučićeve procene bile bolje od mnogih u svetu.

Tako "Danas" prenosi reči hrvatskog istoričara Tvrtka Jakovine koji hvali Vučićeve procene.

"Očigledno još nije odlučeno na koju stranu se ide. Politika nekih velikih evropskih zemalja pokazuje da su Vučićeve procene možda bile nešto bolje od procena kritičara koji su tražili da se izabere crno ili belo", reako je Jakovina.

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