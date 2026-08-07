Značaj dolaska Zelenskog i sutrašnji sastanak sa predsednikom Aleksandrom Vučićem je veoma veliki za obe zemlje. Više niko, pa ni Šolakovi mediji ne mogu da umanje diplomatski uspeh predsednika Vučića samim dolaskom ukrajinskog kolege, ali i priznaju da su Vučićeve procene bile bolje od mnogih u svetu.