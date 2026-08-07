U 11.15 sastanak članova delegacija Republike Srbije i Ukrajine predvođenih predsednikom Republike Srbije i predsednikom

Ukrajine, dok će u 12.00 biti organizovano potpisivanje Memoranduma o razumevanju između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Državne službe Ukrajine za bezbednost hrane i zaštitu potrošača o saradnji u oblasti zdravlja životinja i bezbednosti hrane u prisustvu predsednika Republike Srbije i predsednika Ukrajine.