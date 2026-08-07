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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić ugostiće predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, koji boravi u zvaničnoj poseti Republici Srbiji u subotu, 8. avgusta 2026. godine.

PROGRAM POSETE

U 10.30 časova održaće se ceremonija svečanog dočeka ispred Palate Srbija.

Potom u 10.45  sledi tet-a-tet razgovor predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog.

U 11.15 sastanak članova delegacija Republike Srbije i Ukrajine predvođenih predsednikom Republike Srbije i predsednikom
Ukrajine, dok će u  12.00 biti organizovano potpisivanje Memoranduma o razumevanju između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Državne službe Ukrajine za bezbednost hrane i zaštitu potrošača o saradnji u oblasti zdravlja životinja i bezbednosti hrane u prisustvu predsednika Republike Srbije i predsednika Ukrajine.

U 12.05 planirane su izjave za medije predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog.

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