Predsednik Srbije Aleksandar Vučić priredio je večeru u čast predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, tokom koje su razgovarali o odnosima dve zemlje, saradnji i evropskom putu Srbije i Ukrajine.
Politika
VUČIĆ PRIREDIO VEČERU U ČAST VOLODIMIRA ZELENSKOG! Prva zvanična poseta predsednika Ukrajine Srbiji: Dvojica lidera razgovarala o saradnji dve zemlje (FOTO)
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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić priredio je večeru u čast predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog.
"Zadovoljstvo mi je što imam priliku da ugostim predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog koji prvi put boravi u zvaničnoj poseti Srbiji, uz uverenje da će ova poseta doprineti daljem razvoju odnosa Srbije i Ukrajine i saradnje u oblastima od zajedničkog interesa.
Poželeo sam mu dobrodošlicu u Beograd, a večera je bila prilika da otvorimo razgovor o temama koje će biti u fokusu zvaničnih sastanaka, posebno o evropskom putu naših zemalja, ali i da gostima približimo duh Srbije, deo tradicije na koju smo ponosni.", stoji u objavi predsednika Srbije.
Kurir.rs
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