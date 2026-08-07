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Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski stigao je danas u Srbiju, a njegova poseta Beogradu otvorila je brojna pitanja - od odnosa Srbije sa Kijevom i Moskvom, preko evropskih integracija, pa sve do mogućih ekonomskih dogovora dve zemlje.

O značaju ove posete, ali i o tome kako bi ona mogla da utiče na spoljnu politiku Srbije, govorili su gosti emisije "Usijanje" kod Silvije Slamnig, političarka Gordana Čomić, politikolog Aleksandar Stanković i Darko Obradović iz Centra za stratešku analizu.

Odnosi Srbije i Ukrajine grade se godinama

Gordana Čomić ocenila je da dolazak ukrajinskog predsednika u Beograd predstavlja važan korak u odnosima dve zemlje, ali i poruku Evropskoj uniji.

- Dolazak Volodimira Zelenskog u Srbiju je jako dobra vest za Srbiju, a odlična vest za Evropsku uniju, i to nije poseta koja je neočekivana. Ko malo čita i prati, šesta, sedma godina je od početka posebnih bilateralnih odnosa između Ukrajine i Srbije, prvo između parlamenta, pa predsednika parlamenta, pa onda na poslovima evropskih integracija, do na kraju direktno razmenjenih poseta, i sada i posete Zelenskog Srbiji. Delimo teškoće kada su u pitanju evropske integracije, jer Evropska unija, kada je Ukrajina u pitanju, želi da zaustavi rat, ali mirnim sredstvima, što ne biva - navela je ona.

Čomić je istakla da poseta Zelenskog može biti važna i zbog budućih odnosa.

- Ukrajinu čeka tema o kojoj se trenutno u Ukrajini razgovara, a to je posleratno vreme, izgradnja pomirenja, izgradnja bilateralnih odnosa u regionu i sve ono što mi znamo kako izgleda. Mnoge dobre stvari, i po Srbiju i po Ukrajinu, a i po Evropsku uniju, mogu da proizađu iz eventualnih dogovora koje će Srbija i Ukrajina postići tokom ove posete. To je ono što su radili Mone i Šuman 1945., to je ono što se radilo kada su primili Nemačku u NATO 1955. Dakle, to je hrabrost jedne politike koja kao ishod na kraju ima stabilan mir, u čijoj izgradnji učestvuju svi oni koji su mir razgrađivali - poručila je Čomić.

Foto: Kurir Televizija

"Srbija zaista drži izvanrednu poziciju"

Aleksandar Stanković govorio je o tome kako bi Moskva mogla da reaguje na dolazak ukrajinskog predsednika u Beograd.

- Izveštavanja ruskih medija u Srbiji pokazuju da oni verovatno čekaju da čuju kakve će poruke biti lansirane nakon svih tih sastanaka. Ali što se tiče ovog sadašnjeg trenutka, vrlo je verovatno da oni neće imati neke značajnije reakcije - rekao je Stanković.

On je ocenio da će taj proces trajati duži period.

- Srbija zaista drži izvanrednu poziciju i u odnosima sa Ukrajinom i u odnosima sa Rusijom. Pokazuje se kao verodostojan partner, partner koji je spreman da poturi i Ukrajincima i Rusima svoja leđa - poručio je Stanković.

Foto: Kurir Televizija

Govoreći o mogućim porukama koje će Zelenski poslati tokom boravka u Beogradu, Stanković je ocenio da ukrajinski predsednik neće želeti da ugrozi odnose sa domaćinima.

- Srbija treba Ukrajini, dok sa druge strane i Ukrajina ima mnogo toga da ponudi Srbiji - rekao je Stanković.

Posebno je istakao ekonomsku saradnju kao važan deo posete.

- Iza cele priče o energetici, o potpisivanju, sklapanju sporazuma o slobodnoj trgovini, ja sam siguran da tu mogu da se pojave i dodatne stvari. Ukrajina je bogata rudama i sigurno će biti nekog razgovora. Tu je gas, tu je nafta. Ja bih tu akcentovao i poljoprivredu kao veoma važnu temu, zbog toga što Ukrajina jeste najveća žitnica - rekao je on.

"Zelenski dolazi da gradi odnose Srbije i Ukrajine"

Darko Obradović govorio je o tom kako bi Zelenski trebalo da nastupi pred građanima Srbije.

- Ukrajina je prijateljska zemlja. Da li su ikada bilo šta loše uradili prema Srbiji, koju mnogi predstavljaju kao "malu Rusiju"? Da li su ijedan negativni potez ikada povukli prema Srbiji koja nije uvela sankcije Rusiji? Da li su ikada odnos Srbije i Ukrajine gledali u ovim ratnim uslovima kroz prizmu neuvođenja sankcija Rusiji? - upitao je Obradović.

Foto: Kurir Televizija

On je ocenio da ukrajinski predsednik u Srbiju ne dolazi sa namerom da govori o Rusiji, već da unapredi odnose dve zemlje.

- Moja je procena da Zelenski neće trošiti vreme da priča o Rusiji. Kao što ni Ukrajinci retko kad pričaju o Rusiji na sastancima, nego će se baviti Ukrajinom. On ovde dolazi da uspostavi srpsko-ukrajinske odnose, slobodnu trgovinu, da se potpiše nekolicina sporazuma, da otvorimo dodatno povezivanje u tehnološkom sektoru, da se naprave ugovori za srpske kompanije za deminiranje i tako dalje - zaključio je Obradović.

03:20 "ZELENSKI NE DOLAZI DA ODVOJI SRBIJU OD RUSIJE" Gosti "Usijanja" otkrili šta je prava pozadina njegove posete Beogradu Izvor: Kurir televizija

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