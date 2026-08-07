Predsednik Vučić ugostio je Zelenskog na svečanoj večeri, a sutra će razgovarati o ekonomskim vezama i bezbednosti između Srbije i Ukrajine.
Politika
OGLASIO SE ZELENSKI IZ BEOGRADA Započeo važan razgovor sa Vučićem i poručio: Ukrajina je spremna da radi na obostranu korist i na osnovu međusobnog poštovanja
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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić ugostio je na svečanoj večeri predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, koji boravi u zvaničnoj poseti Republici Srbiji.
Predsednik Ukrajine oglasio se tim povodom na svom Instagram nalogu.
- Stigao sam u Srbiju sa svojim timom. Za danas i sutra su zakazani važni razgovori – sa predsednikom Aleksandrom Vučićem i premijerom Đurom Macutom.
- Razgovaraćemo o proširenju ekonomskih veza između naših zemalja, odnosima sa Evropskom unijom, drugim oblastima koje mogu biti od koristi za naše narode, kao i o pitanjima bezbednosti. Ukrajina je uvek spremna da radi konstruktivno, na obostranu korist i na osnovu međusobnog poštovanja.
Kako je istakao započeti su bilateralni razgovor između njega i Vučića.
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