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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić ugostio je na svečanoj večeri predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, koji boravi u zvaničnoj poseti Republici Srbiji.

Zelenski i Vučić imaće sutra razgovor u 4 oka, nakon čega će biti potpisan i važan dokument.

Predsednik Ukrajine oglasio se tim povodom na svom Instagram nalogu.

- Stigao sam u Srbiju sa svojim timom. Za danas i sutra su zakazani važni razgovori – sa predsednikom Aleksandrom Vučićem i premijerom Đurom Macutom.

- Razgovaraćemo o proširenju ekonomskih veza između naših zemalja, odnosima sa Evropskom unijom, drugim oblastima koje mogu biti od koristi za naše narode, kao i o pitanjima bezbednosti. Ukrajina je uvek spremna da radi konstruktivno, na obostranu korist i na osnovu međusobnog poštovanja.

 Kako je istakao započeti su bilateralni razgovor između njega i Vučića.

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