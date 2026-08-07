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SPO se oglasio povodom zvanične posete predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog Srbiji, navodeći da očekuje da ona doprinese postizanju mira u Ukrajini i unapređenju saradnje dve zemlje.

Njihovo saopštenje prenosimo u celosti:

Nakon više od četiri godine ratnih dejstava u Ukrajini Srbija će zvanično ugostiti predsednika bliske i prijateljske zemlje. Nadamo se da će i ova poseta doprineti što skorijem postizanju trajnog mira u Ukrajini, za šta se SPO zalaže od početka rata.

Svi tekstovi koje je po ovom pitanju objavio prethodni predsednik SPO Vuk Drašković, kao i svi medijski nastupi novog rukovodstva na čelu sa predsednikom Aleksandrom Cvetkovićem dobili su potvrdu ovom istorijskom posetom predsednika Zelenskog Beogradu.

SPO se nada da će i sporazum o slobodnoj trgovini sa Ukrajinom biti potpisan u skladu sa najavama iz Privredne komore Srbije, a najkasnije početkom 2027. godine. Nema nijednog razloga da Srbija i Ukrajina ne uspostave maksimalnu moguću saradnju.

Pozivamo državno rukovodstvo i predsednika Aleksandra Vučića da Srbija bude motor uspostavljanja najavljene Karpatske inicijative i da na taj način ostvari jedan od važnih preduslova pristupanja Evropskoj uniji - uspostavljanje regionalne saradnje.

Nadamo se da je pred Ukrajinom brzi završetak rata i da će Srbija dati maksimalan doprinos ostvarenju tog prioritetnog evropskog cilja.

Kurir.rs

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