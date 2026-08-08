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Predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog danas očekuje niz sastanaka i aktivnosti u okviru zvanične posete ukrajinskog predsednika Srbiji.

Prema programu koji je objavila služba za saradnju sa medijima predsednika Republike, svečani doček Zelenskog ispred Palate "Srbija" zakazan je za 10.30 časova.

Petnaest minuta kasnije, u 10.45, predviđen je tet-a-tet razgovor predsednika Vučića i Zelenskog, nakon čega će u 11.15 uslediti sastanak delegacija Srbije i Ukrajine, koje će predvoditi dvojica predsednika.

Za 12.00 časova planirano je potpisivanje Memoranduma o razumevanju između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Državne službe Ukrajine za bezbednost hrane i zaštitu potrošača o saradnji u oblasti zdravlja životinja i bezbednosti hrane. Potpisivanju će prisustvovati Vučić i Zelenski.

Za 12.05 predviđene su izjave za medije predsednika Srbije i Ukrajine.

Kurir.rs

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