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Vladan Đokić, Milo Lompar, Jasmina Paunović, Dejan Bodiroga, Dragan Jovanović... To su samo neka imena blokaderskih prvaka koje su sami blokaderi, u maniru Udbe, kritikovali, "vetirali" i sastavljali dosijee o njima.

Na primer, dosije Vladana Đokića ima čak 39 strana! I Lomparov dosije je na nekoliko desetina strana, a sve greške svojih prvaka blokaderi su taksativno popisali, koristeći i fotografije i printskrinove.

1/9 Vidi galeriju Vladan Đokić - dosije Foto: Informer printscreen

U dokumentu piše da je Đokić "visokorizičan za studentsku listu", blokaderi navode čitav niz zamerki na njegov račun. Iako priznaju da im je pružao podršku od novembra 2024. godine, tvrde da je ključno pitanje kako se ponašao u trenucima kada nije imao čitav pokret iza sebe.

Posebno se problematizuju dve epizode iz njegove karijere - njegov odnos prema projektu ''Beograd na vodi'' dok je bio dekan Arhitektonskog fakulteta i postupanje u slučaju doktorata Siniše Malog dok je bio rektor.

U dokumentu se Đokiću zamera i članstvo u Skupštini FK ''Crvena zvezda'', njegov odnos prema pojedinim javnim ličnostima, način na koji je izabran za rektora, kao i niz drugih odluka koje blokaderi ocenjuju kao sporne.

Zanimljivo je da su blokaderi u jednom delu dokumenta sami povukli raniju optužbu protiv Đokića. Kako navode, prvobitno su ga teretili i zbog članstva u Revizionoj komisiji, ali su tu tvrdnju povukli čim su proverili zvaničnu dokumentaciju i kada su oni navodno utvrdili da je njihova prethodna interpretacija bila netačna.

- Predlažemo veto na kandidaturu Vladana Đokića, po tačkama 2 i 6. Ne po kriterijumima Direktive, koje ispunjava, i ne po priči o komisiji i nadstrešnici, koju smo proverili i odbacili kao netačnu. Nego zato što je na dva najveća iskušenja u karijeri, o Beogradu na vodi kao dekan i o doktoratu Siniše Malog kao rektor, izabrao ćutanje i obustavljanje, dok se pokret iz kog ova lista nastaje bori upravo protiv toga. Njegovo držanje uz studente od novembra 2024. priznajemo bez ostatka, ali pitanje veta nije kako se čovek drži kad uz njega stoji ceo pokret, nego kako se držao kad je stajao sam. I na kraju, o postupku: ovaj predlog je u jednoj fazi sadržao i optužbu o Revizionoj komisiji. Povukli smo je istog trenutka kad ju je zvanični dokument oborio. Isti aršin, istina pre koristi, primenjen je na sve što je u dokumentu ostalo - piše u zaključku dosijea.

Blokaderi dalje traže i hitnu eliminaciju glumca Dragana Jovanovića, a kao razlog navode da im nije poslao biografiju.

Foto: Petar Aleksić, Miloš MIškov

- Predlažemo veto navedenog kandidata jer nije dostavljena biografija i ne može se smatrati jasnim na koga se misli. Bez obzira na to koliko je neko poznat, biografije nisu puka formalnost, već služe da svi mogu biti jasno upoznati sa kandidatom. Smatra se adekvatnim da kandidat bude vetiran - napisali su u ovom dokumentu.

Još jedan ideolog blokadera Milo Lompar našao se na listi. I o njemu je napravljen detaljan dosije, koji sadrži 21 stranu. Između ostalog i svojevrsnu psihološku "analizu".

Lomparu se zameraju izjave o Milanu Nediću, tvrdnje da se genocid u Srebrenici nije dogodio, kao i prisustvo promociji knjige Radovana Karadžića. Oni idu korak dalje i optužuju ga da ima "narcisoidnu ličnost".

Milo Lompar Foto: MILOS MISKOV/BETAPHOTO

- Uzimajući u obzir izložene problematične stavove i ponašanje Lompara, kao i navode studenata koji su se sa Lomparom susretali u drugim kontekstima: da pokazuje narcisoidne crte ličnosti, da je često bezobziran i uvredljiv prema svojim studentima i da se okružuje ljudima koji nekritički prihvataju njegove stavove i veličaju ga kao intelektualca, zaključujemo da je Lompar nepodoban da bude predstavnik studentske liste. Njegovi javni nastupi mogu biti pogubni po kredibilitet studentske liste, a to što ne poštuje studentsku volju može dovesti do niza problema u narednim fazama učestvovanja u izbornoj trci - piše u zaključku blokaderskog dosijea.

Među "kandidatima" je još i Jasmina Paunović, bivša tužiteljka koja je u podkastu sa Draganom Lučićem grubo vređala, ponižavala i podstrekavala na mržnju i diskriminaciju članova SNS, predsednika Republike i članova njegove porodice i drugih neistomišljenika, dok je Paunovićeva u istoj emisiji na etničkoj osnovi vređala i crnce i Arape.

Kako su blokaderi rekli na svojim sastancima - Paunovićeva nije vetirana s liste samo zbog gostovanja kod Dejana Lučića.

Jasmina Paunović Foto: Printscreen

Podsećamo, Više javno tužilaštvo u Beogradu potvrdilo je da je po nalogu tog tužilaštva Služba za borbu protiv terorizma i ekstremizma podnela krivičnu prijavu protiv javne tužiteljke u penziji Jasmine Paunović i urednika Youtube emisije "Lučić inserti" Dejana Lučića, zbog sumnje da su izvršili krivično delo rasna i druga diskriminacija u saizvršilaštvu.

U izveštaju dalje navode, da sa mesta 23 treba da izbace Novicu Antića iz Vojnog sindikata, sa broja 25 nekadašnjeg košarkaša Dejana Bodirogu.

Takođe, šut kartu daće i Dejanu Šoškiću, nekadašnjem guverneru, sa kim u vezu dovode "previše negativnih tekstova", a pominju i Farida Dada Mehovića sa Državnog univerziteta u Novom Pazaru.

Na "listi za odstrel", kako je zovu na svojim zatvorenim Viber grupama, je Dragan Simović iz okoline Požege, za koga su utvrdili da je lagao da nije bio u stranci koja ima veze s aktuelnom vlašću, a Simović je bio kandidat SPS još 2016. godine za odbornika u Skupštini opštine Požega.

Potom sledi - istaknuti podržavalac blokadera, Zlatko Kokanović, za kojeg se navode da je "sporan i nanosi štetu".