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Viktor Orban u Guči ne prestaje da privlači pažnju, a tokom opuštenog druženja u prestonici trube nastao je i susret koji će Mihailo Nikolić iz Dragačeva sasvim sigurno dugo pamtiti. Njih dvojica su se fotografisali tokom boravka mađarskog političara na Saboru trubača.

Orban je u Guču stigao bez velike pompe, a umesto zvaničnog protokola izabrao je ono po čemu je Sabor i poznat – druženje, muziku, dobru atmosferu i domaću kuhinju. Viđen je u lokalnom restoranu gde je uživao u pečenju, domaćoj šljivovici i pivu, dok su se u okolini čuli zvuci trubačkih orkestara.

U takvom ambijentu došlo je i do susreta sa Mihailom Nikolićem, domaćinom iz Dragačeva, koji je iskoristio priliku da se fotografiše sa Orbanom. Fotografija je zabeležila trenutak nesvakidašnjeg susreta u kafani, daleko od formalnosti i političkih sastanaka.

Orban je, kako su ranije pričali posetioci Sabora, potpuno opušteno šetao ulicama, zastajao pored štandova i zajedno sa ostalim gostima uživao u trubačkoj fešti. Njegova poseta 65. Saboru trubača nije bila zvanična i nije podrazumevala državni protokol, ali je zato, sudeći po atmosferi u kojoj je proveo vreme, bila prilika da Guču doživi kao i svaki drugi gost.