"ZNATE DA JE SVE TO SPIN, PROPAGANDA, LAŽ I OBMANA" Vučević o "Sarajevo safariju": Ako postoji afera, zašto Vučića niste procesuirali ili priveli licu pravde?
Lider Srpske napredne stranke (SNS) i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević pružio je podršku predsedniku Vučiću i poslao jasnu poruku vlastima u Sarajevu zbog plasiranja laži o izmišljenom "Sarajevo safariju"
- Aleksandar Vučić vam je bio više puta u više dana na teritoriji koja je pod kontrolom muslimansko bošnjačke vlasti, govorim o Federaciji BiH. Bio je dostupan BiH organima pa ako postoji afera "Sarajevo safari" što ga niste procesuirali ili priveli licu pravde, naravno da niste to radili iz razloga što znate da je to sve izmišljeno i da je to sve spin, propaganda, laž i obmana da bi se urušavao on kao predsednik države ali i država suštinski, država Srbije - izjavio je Vučević.
Podsetimo, nemački novinar Mihael Martens, koji je više meseci istraživao navode o takozvanom "Sarajevo safariju", izjavio je ranije da nije pronašao nijedan proverljiv dokaz koji bi potvrdio priču o tome da su bogati stranci tokom rata plaćali da iz zabave pucaju na civile u Sarajevu. Martens je ocenio i da su pojedini izvori na kojima se priča zasniva nepouzdani, dok je navode o masovnom organizovanom dolasku stranaca ocenio kao krajnje neverovatne.
Kurir.rs