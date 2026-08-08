- Aleksandar Vučić vam je bio više puta u više dana na teritoriji koja je pod kontrolom muslimansko bošnjačke vlasti, govorim o Federaciji BiH. Bio je dostupan BiH organima pa ako postoji afera "Sarajevo safari" što ga niste procesuirali ili priveli licu pravde, naravno da niste to radili iz razloga što znate da je to sve izmišljeno i da je to sve spin, propaganda, laž i obmana da bi se urušavao on kao predsednik države ali i država suštinski, država Srbije - izjavio je Vučević.