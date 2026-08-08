Slušaj vest

Profesor sa Fakulteta političkih nauka (FPN) u Beogradu Dušan Pavlović gostovao je dnevniku blokaderske "Nova S" i tom prilikom govorio o ekonomskoj situaciji u Srbiji, istakavši da za Srbiju ne postoje rizici od bankrota, da je inflacija niska i da su dosta povoljne sve ostale ekonomske okolnosti.

Na pitanje voditelja da li misli da Srbija ima i dalje prostor za zaduživanje, dodajući da je ministar finansija Siniša Mali rekao da se Srbija, što se zaduživanja tiče, zadužuje vrlo odgovorno, u okvirima kapaciteta za vraćanje tog duga, Pavlović je rekao:

- Ja mislim da da i moram da se složim tu sa ministrom. Ja često razgovaram sa ljudima koji kupuju evroobveznice, dakle, stranci iz stranih fondova. Oni u tom smislu nemaju primedbi na Srbiju. Znači, oni smatraju da je Srbija u tom smislu zemlja koja redovno servisira svoj javni dug. Tako da ima prostora da se dodatno zemlja zaduži za bilo koji razlog.

- Kada kritičari finansijske politike i stanja finansijskog stanja države kažu da mi rizikujemo, srljamo ka potencijalnom bankrotu ili klizimo polako u prezaduženost i tako dalje...vlast stalno ističe da je naš dug daleko ispod evropskog praga. Vi u Vašoj analizi kažete da sam iznos duga nije toliko bitan koliko privreda koja stoji iza njega. Vidite li Vi neki rizik ili smo u okvirima bez rizika? - pitao je voditelj.

- Za sada na osnovu podataka ne bih rekao da postoji rizik. Dakle, jedan indikator najopštiji je da javni dug ne sme da ode preko 60% bruto društvenog proizvoda, a oni su sad dosta niže od toga. ​Ali čak i kad gledate neke druge pokazatelje, recimo kad gledate prosečnu kamatnu stopu koja se isplaćuje za kamate za dug u odnosu na privredni rast, kad to upoređujete, i to je takođe povoljno za trenutno otplaćivanje javnog duga. Dakle, kad privreda raste brže, kad je stopa rasta brža od stope rasta kamatne stope za dug, dug ima dosta povoljne okolnosti da se finansira. Tu ne može da bude neki rizik od bankrota - kazao je Pavlović i zaključio da, prema podacima, ne vidi "bilo kakav prostor za katastrofični scenario".

- Ja govorim sve ono što kažu podaci. Ako su podaci tačni, ja ne vidim da tu postoji bilo kakav prostor za neki katastrofični scenario. Može da bude malo povuci - potegni. Recimo, Vlada Srbije je visoku potrošnju uradila suprotno savetima MMF-a, ali ipak zadržala je inflaciju nisko, puno je trošila, ostvarila je neki privredni rast. Dosta povoljno se za Vladu kreću ove ekonomske okolnosti u ovom trenutku - istakao je Pavlović.