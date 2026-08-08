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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se nakon svečanog dočeka predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog ispred Palate Srbija, poručivši da veruje da će njegova prva zvanična poseta Srbiji doprineti daljem razvoju odnosa dve zemlje.

- Zadovoljstvo mi je što imam priliku da ugostim predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog koji prvi put boravi u zvaničnoj poseti Srbiji. Uveren sam da će ova poseta doprineti daljem razvoju odnosa Srbije i Ukrajine i saradnje u oblastima od zajedničkog interesa - napisao je Vučić na Instagramu.

Nakon svečanog dočeka, predsednici Srbije i Ukrajine sastali su se u Palati Srbija, gde razgovaraju o najvažnijim pitanjima bilateralnih odnosa i mogućnostima za njihovo dalje unapređenje.

Posebna pažnja biće posvećena ekonomiji, trgovini i energetici, kao i evropskom putu dve zemlje, dok će na stolu biti i aktuelna regionalna i globalna pitanja.

- Još jednom sam poželeo srdačnu dobrodošlicu predsedniku Ukrajine Volodimiru Zelenskom čiji dolazak u Srbiju predstavlja važan korak u daljem jačanju političkog dijaloga i potvrdu zajedničke želje da odnose naših zemalja razvijamo na temeljima međusobnog poštovanja, otvorenosti i konkretne saradnje - naveo je Vučić.

Predsednik Srbije dodao je da će sa Zelenskim razgovarati i o konkretnim oblicima saradnje u narednom periodu.

- Uveren sam da će današnji razgovori predstavljati novi podsticaj odnosima Srbije i Ukrajine i da ćemo, kroz češće kontakte na najvišem nivou i konkretne zajedničke projekte, nastaviti da gradimo snažnije veze između naših zemalja i naroda - istakao je Vučić.

Nakon sastanka predsednika biće potpisan Memorandum o razumevanju između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije i Državne službe Ukrajine za bezbednost hrane i zaštitu potrošača, koji se odnosi na saradnju u oblasti zdravlja životinja i bezbednosti hrane.

Zelenski se u Srbiji nalazi u zvaničnoj poseti, a današnji susret sa Vučićem predstavlja centralni deo njegovog boravka.