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U njegovu čast je jutros ispred Palate Srbija organizovana ceremonija svečanog dočeka, nakon čega je usledio têt-à-têt razgovor dvojice predsednika, zatim i sastanak delegacija dve zemlje. Očekuje se potpisivanje Memoranduma o razumevanju između našeg Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Državne službe Ukrajine za bezbednost hrane i zaštitu potrošača o saradnji u oblasti zdravlja životinja i bezbednosti hrane.

Poznavaoci prilika kažu da je poseta od izuzetnog značaja jer nije reč samo o protokolu, nego o krunisanju širokog spektra bilateralnih dogovora.

Poruke i zaključke sa sastanka komentarisali su gosti emisije "Puls Srbije vikend", Zorana Mihajlović, bivša potpredsednica Vlade i ministarka energetike, Gordana Čomić, političarka, Ibro Ibrahimović, član predsedništva SPS-a i savetnik potpredsednika Vlade i Uroš Piper, politički analitičar, koju vodi voditelj Nikola Miloradović.

- Ova poseta Volodimira Zelenskog Beogradu u ovom trenutku je veoma značajna vest za Srbiju i jako dobra vest za Ukrajinu. Ja se nadam da ćemo u skorašnjim izjavama čuti o zajedničkoj odluci i porukama prema Evropskoj uniji, zbog toga što Srbija i Ukrajina dele probleme kada je proširenje Evropske unije u pitanju. Jedan broj zemalja Evropske unije ne želi baš brzo Ukrajinu u Evropskoj uniji, a isto tako jedan drugi broj zemalja - negde se malo preklapaju - ne želi ni Srbiju, a mi se baš i ne trudimo, tako da se svi malo pretvaramo. Ono što je očigledno jeste da je neophodna snažna, jasna i nedvosmislena poruka Evropske unije Ukrajini o članstvu - po skraćenom postupku, najbrže moguće. Zašto? Zato što je to način da se zaustavi rat - rekla je Čomić.

Foto: Kurir Televizija

"Evropa može da napravi izuzetak"

Čomić je ukazala na mogućnost posebnog pristupa koji bi, kako je navela, mogao da promeni dosadašnja pravila i otvori prostor za nova rešenja.

- Ako mogu da izmisle za Prištinu posebnu proceduru, jer Priština ne može da razgovara ni sa jednom zemljom niti da pregovara kao što svi mi koji pristupamo pregovaramo, ako mogu za Prištinu da izmisle posebnu proceduru zbog nepriznavanja pet zemalja koje inače nikada neće priznati Kosovo - prosto, to se neće desiti iz njihovih interesa, ne naših, iz vaših briga za nas - onda mogu da izmisle i posebnu proceduru za Ukrajinu. I ja mislim da mnoga dobra možemo da imamo, da pomognemo Evropskoj uniji, da kažemo: i mi koji nismo u članstvu možemo da imamo evropski duh i da nosimo ideju iz 1945. godine. I mi možemo da vas vratimo korenima na kojima je Evropska unija nastala - nastavila je.

Mihajlović je istakla da poseta može dodatno da učvrsti bilateralne odnose i otvori prostor za konkretnu saradnju u važnim oblastima.

- Naravno da je ovaj dolazak Zelenskog jako važan, samo što ovo nije prvi susret predsednika Vučića i Zelenskog - mnogo puta su se sreli i razgovarali. Određeni bilateralni odnosi već postoje. Mislim da je važno da se oni zaista sada ojačaju i da se tačno zna u kojim oblastima i na koji način naše dve države sarađuju. Nesporna je priča oko Evropske unije, ali mislim da su ekonomija, energetska bezbednost i vojna industrija oblasti koje mogu da donesu korist i Srbiji i Ukrajini - kaže ona.

Zorana Mihajlović bivša ministarka energetike i rudarstva Foto: Kurir Televizija

- Ne govorim samo o izvozu električne energije, nego, i o nekim drugim iskustvima i stvarima vezanim za nuklearnu energiju, kao i za kritične mineralne sirovine. Postoji veliki prostor u kojem naše dve države mogu da razgovaraju i da, ne samo kroz razgovore, već i konkretno, sutra imamo određene rezultate. Mislim da je ova poseta značajna i politički, jer otvara određena nova vrata, a to je, pre svega, dobro za Srbiju - rekla je.

"Srbija čuva odnose i sa Moskvom i sa EU"

Ibrahimović je ocenio da poseta Zelenskog ne menja dosadašnji spoljnopolitički kurs Srbije, već potvrđuje njenu politiku balansiranja između ključnih partnera.

- Pre svega, složio bih se i sa Gordanom i sa Zoranom vezano i za put u Evropu, Srbije, ali i Ukrajine, naravno. Sa jedne strane, postavlja se pitanje u tom delu javnosti da li se ovim dolaskom Zelenskog zapravo ruše odnosi, odnosno mostovi sa Moskvom. Moram da podsetim da je ovo kontinuitet jedne politike u kojoj poštujemo teritorijalni integritet Ukrajine. Sa druge strane, ako se setimo samita održanog polovinom jula u Kijevu, samita Jugoistočna Evropa - Ukrajina, mi nismo potpisali deklaraciju o pojačavanju sankcija prema Rusiji. Dakle, i dalje imamo kontinuitet politike koja podrazumeva dobre odnose i sa Rusijom i sa Evropskom unijom - naveo je.

Ibro Ibrahimović, savetnik potpredsednika Vlade Srbije Foto: Kurir Televizija

- Takođe, ovo pokazuje jedan naš korak ka tome da pomognemo Evropskoj uniji. Međutim, tu su, naravno, i ekonomski interesi. Očekujem da možda potpišemo i sporazum o slobodnoj trgovini sa Ukrajinom. Imamo zajedničke interese kada je energetika u pitanju, pričamo o Vertikalnom gasnom koridoru. Dakle, mnogo je zajedničkih interesa. Konačno imamo jednu politiku u kojoj se razmišlja o interesima Srbije - kaže on.

Piper je istakao da Srbija, kao mala zemlja u turbulentnom geopolitičkom trenutku, mora pažljivo da vodi svoju spoljnu politiku i balansira između velikih sila.

- Ova poseta je u svakom slučaju dobra i ovo je još jedan dokaz politike koja se vodi. Kada sam razgovarao sa nekim ljudima koji, na primer, nisu glasači aktuelne vlasti, najveći deo njih, ako može za nešto da kaže: "E, tu skidam kapu i tu mogu da dam pozitivnu ocenu", onda je to način na koji Srbija vodi spoljnu politiku. Jer to je realnost. Mi smo mala zemlja, ovo je buran period, geopolitički gledano, u svetu. Vidimo šta se dešava i na Bliskom istoku, pominje se mogućnost i proksi sukoba velikih sila, ali i direktnih sukoba. Mislim da kao mala zemlja tako jedino i možemo da vodimo politiku - rekao je.

Foto: Kurir Televizija

- Znate, mi imamo neke istorijske, prijateljske, da ne kažem i bratske - neki će reći i bratske - odnose sa Ruskom Federacijom, odnosno Rusijom. Nismo im uveli sankcije. Imamo odlične trgovinske odnose sa Kinom. Nismo prekinuli evropski put - u Evropi smo. Ja nisam neki veliki eurofil, ali tu smo gde jesmo. Sigurno nećemo ući u neku zajednicu sa Novim Zelandom i Australijom. Pokušavamo da imamo najbolje moguće odnose sa Trampovom administracijom i, naravno, sa Ukrajinom, jer je to, s jedne strane, država koja nije priznala secesiju Kosova. Nikada nam ništa loše istorijski nisu uradili. Tako da mislim da je, prosto, taj put, gde vi pokušavate da mali brod, malu državu, u ovom svetskom ludom okeanu vodite na ovaj način, zapravo najbolji - za Kurir televiziju, zaključio je Piper.

01:49 "KONAČNO IMAMO POLITIKU U KOJOJ SE RAZMIŠLJA O INTERESIMA SRBIJE" Gosti emisije "Puls Srbije vikend" o poseti Zelenskog Beogradu: "Otvaraju se nova vrata" Izvor: Kurir televizija

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