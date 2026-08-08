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Konstitutivna sednica skupštine privremenih prištinskih institucija danas je ponovo prekinuta nakon što je lider pokreta Samoopredeljenje Aljbin Kurti ponovo zatražio dodatno vreme za razgovore sa liderima drugih stranaka o izboru predsednika privremenih institucija.

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Aljbin Kurti Foto: Kosovo onlajn

 To je izazvalo nezadovoljstvo poslanika, a dok je Kurti išao od govornice ka svom mestu, poslanica Alijanse Time Kadrijaj ga je gađala jajima, nakon čega su poslanici Samoopredeljenja ustali da ga zaštite.

Predsedavajući sednici Avni Dehari nakon toga je pozvao obezbeđenje u salu i prekinuo sednicu.

POGLEDAJTE INCIDENT U PRIŠTINSKOJ SKUPŠTINI:

Na početku konstitutivne sednice, kada se očekivalo da predloži kandidata za predsednika skupštine privremenih institucija, Kurti je, kao i u četvrtak, zatražio dodatno vreme.

- Još nemamo politički dogovor, pa da bismo izbegli nove izbore, tražim dodatno vreme - rekao je on.

Konstitutivna sednica skupštine privremenih institucija je prekinuta i u četvrtak jer je Kurti takođe tražio dodatno vreme za razgovore sa opozicijojm o izboru predsednika privremenih institucija.

Rok za konstituidanje skupštine istekao je u ponoć.

Kurir Politika/KosovoOnline

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